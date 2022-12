Bau der Kreuzwegkapelle Dietersheim nur noch eine Frage der Zeit

Die Vereinsführung hat nichts unversucht gelassen, um die Pläne für eine Kreuzwegkapelle nahe Dietersheim in die Tat umzusetzen: (v. l.) Vorsitzender Stefan Wagner, Vize-Vorsitzende Irene Nadler und Kassierin Christa Feichnter. © Fischer

Gute Stimmung bei der Jahreshauptversammlung des Trägervereins „Kreuzwegkapelle Dietersheim“. Denn: Jetzt darf man doch im Landschaftsschutzgebiet bauen.

Dietersheim – Der Kreuzwegverein hat einen beachtlichen Erfolg erzielt im Ringen um die Baugenehmigung (wir berichteten). Dass die Kapelle auf einem nahe der Isar gelegenen Grundstück der Gemeinde Eching gebaut werden kann, ist nach Darstellung des Vorsitzenden Stefan Wagner nur noch eine Frage der Zeit. Einer Genehmigung steht, wie Wagner bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrstüberl erklärte, nichts mehr im Weg.

Ein leichtes Unterfangen war das nach Worten des „Chefs“ aber nicht. Er sprach von einer „Ochsentour“ und davon, dass der Verein nichts unversucht gelassen habe. Das war auch von Nöten. Denn das auserkorene Grundstück liegt zu allem Überfluss auch noch klar im Außenbereich.

Selbst ein Versuch, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern, scheiterte

Die Gemeinde hatte sich dennoch aufgeschlossen gezeigt. Im Landratsamt gab es jedoch Bedenken. Selbst ein Versuch, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern, scheiterte. Die Regierung von Oberbayern stellte sich auf den Standpunkt, dass das Vorhaben „nicht genehmigungsfähig“ sei. Aufgeben habe man aber nicht wollen, wie Wagner, der Architekt ist, deutlich machte.

Bei der Kapelle handelt es sich um ein etwa 150 Quadratmeter großes Gebäude, das fünf von Wagner selbst erworbenen Gobelins als Ausstellungsort dienen soll. Sie stammen aus einer Abtei im saarländischen Tholey. Geschaffen wurden sie von der Künstlerin Mila Wiertz-Getz. In der Abtei drohten die Gobelins in Vergessenheit zu geraten. Sie waren wegen einer Renovierung in diversen Schränken verschwunden. Idee und Zweck des Verein ist es, einen würdigen Platz dafür zu schaffen.

Dank Staatsminister Florian Herrmann kam Bewegung in die Angelegenheit

Statt den Kopf in den Sand zu stecken, hat man sich laut Wagner Rat gesucht. Etwa beim ehemaligen Kreisbaumeister Norbert Zanker. Als Lösung bot sich an, eine Petition beim Bayerischen Landtag einzureichen. Die habe schließlich über den Petitionsausschuss auch Staatsminister Florian Herrmann erreicht. Danach sei Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Er sei „völlig überrascht gewesen“, als er wenig später einen Anruf von Herrmann erhalten habe, so Wagner. „Er hätte eine gute Nachricht“, habe Herrmann gesagt. Und zwar die, dass sich Bauminister Christian Bernreiter bemühe, „das Ding vom Tisch zu kriegen“.

Schließlich sei man von Seiten der Regierung zu der Ansicht gelangt, dass die geplante Kapelle „ohne weitere Infrastruktur“ auskomme und auch „kein dauerhafter Aufenthalt“ von Publikum zu erwarten sei. „Das war der entscheidende Hinweis“, stellte Wagner fest. Jetzt würden sich Gemeinde und Landratsamt wohl leicht tun mit einer Genehmigung, stellte er zufrieden fest.

Im Gespräch: Solarzellen oder ein Batteriebetrieb für die Beleuchtung

In der Versammlung des aktuell 20 Mitglieder zählenden Vereins richtete man den Blick aber bereits nach vorne. Es war viel davon die Rede, wie der Holzbau aussehen soll. Im Gespräch waren auch Solarzellen oder ein Batteriebetrieb für die Beleuchtung. Laut Wagner seien kleine Konzerte oder Lesungen in der Kreuzwegkapelle vorstellbar. Auch mit Sicherheitsfragen hat man sich beschäftigt. Demnach soll ein Eisengitter oder eventuell sogar eine Videoüberwachung installiert werden.

Finanzieren will man das Projekt über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Zur Vorfinanzierung schließt Wagner die Aufnahme eines Kredits nicht aus, wie er auf FT-Nachfrage hin verriet.

Alexander Fischer