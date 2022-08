Trotz hoher Kosten: Eching beschließt Busnetz-Optimierung

Von: Ulrike Wilms

im Bereich des Zweckverbands Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neufahrn/Eching wird das Linienbusnetz ausgebaut. © ike

Um im ländlichen Raum den Verzicht auf Pkw-Fahrten zu erleichtern, wurden jetzt in Eching einige Verbesserungen des ÖPNV auf den Weg gebracht.

Eching – Deutlich vorangetrieben wurde eine Ertüchtigung und Erweiterung des Linienbusnetzes im Bereich des Zweckverbands Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neufahrn/Eching – und damit eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Dies soll vor allem im ländlichen Raum einen Umstieg vom privaten Pkw auf den ÖPNV bewirken, womit ein wesentlicher Beitrag dafür geleistet wird, um die lokalen Klimaschutzziele zu erreichen.

Diese Neuausrichtung ist zum einen dem detaillierten Antrag von ÖDP/BfE im Echinger Gemeinderat zu verdanken, zum anderen Geschäftsführer Johannes Mahl, der sich für eine zeitnahe Umsetzung der gewünschten Optimierungen gegenüber dem Landkreis stark gemacht hatte. So wird zwar frühestens mit den auslaufenden Verträgen im Jahr 2026 zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 im Nahverkehrsplan eine grundlegende Umgestaltung der Regionalbuslinie 690 zur Ringlinie möglich sein. Aber durch die Einführung einer neuen Linie 696 für das Echinger Gemeindegebiet schon zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 kann ein Echinger Ortsbus eingeführt werden. Das Konzept, das Mahl im Echinger Gemeinderat vorstellte, wurde nach eingehender Diskussion einstimmig gebilligt – wobei es nicht gerade billig für die Gemeinde wird.

Der Ortsbus kommt

Als exklusive Echinger Ortslinie mit einem sogenannten mittelgroßen „Midibus“ soll dann in zwei Jahren der 696er aus dem – bereits verdichteten – 690er-Fahrplan ausgeklammert werden. Midibusse werden als zwei bis vier Meter verkürzte, moderne Varianten von Standardbussen mit weniger Sitz- und Stehplätzen dort eingesetzt, wo grundsätzlich ein geringeres Fahrgastaufkommen vorhanden ist. Diese Linie wird von Montag bis Freitag ab 5.30 Uhr morgens im Stundentakt bis 22.30 Uhr verkehren, an Samstagen von 7.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Daran angeschlossen sind die westlichen und nördlichen Gemeindegebiete ebenso wie Günzenhausen, Ottenburg und Deutenhausen, die so mit dem S-Bahnhof und weiterführenden Buslinien verbunden und dem überörtlichen Nahverkehr vernetzt werden. Zentraler Umsteigepunkt der Linien 690, 695, 696 und für die S1 Richtung Freising und München ist die Haltestelle an der Böhmerwaldstraße.

Der Ortsbus Eching ist analog dem Neufahrner Ortsbus (694) in den MVV eingegliedert. Seine Finanzierung ist nicht Aufgabe des gemeinsamen Zweckverbands und muss über eine Kooperationsvereinbarung mit Kostenaufteilung zwischen Eching und dem Landkreis geregelt werden. Für den reinen Ortsbus muss die Gemeinde mehr als die Hälfte der Kosten tragen. Erwartet werden, je nach Fahrgastaufkommen und Dieselpreise, mindestens zirka 145 000 Euro jährlich. Die im ÖDP-BfE-Antrag geforderte zusätzliche Ausweitung auf einen reduzierten Sonntagsverkehr soll durchkalkuliert werden, dürfte sich aber nach Mahls Einschätzung aufgrund der prognostizierten geringeren Fahrgastzahlen als sehr teuer und defizitär für den Gemeindehaushalt erweisen.

Ad acta gelegt wurde der Vorschlag der Echinger CSU, mit einem Schlenker noch die Alte Ziegelei mit dem Ortsbus anzufahren. Dieser Umweg würde den Ausführungen von Mahl zufolge zirka vier Minuten mehr Fahrtzeit zum Bahnhof und damit einen Umweg bedeuten. Zumal die Alte Ziegelei über die vorhandene Linie 695 ans MVV-Netz angebunden werde.

