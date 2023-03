Trotz starker Konkurrenz durchgesetzt: Echinger Talente glänzen bei „Jugend musiziert“

Von: Ulrike Wilms

Die stolzen Preisträger im Manfred Bernt-Saal der Musikschule: (v. l.) Sophia Engelhardt, Theresa Gelic, Linda Marie Erler, Marlene Minth, Kyna McCurdy sowie Lukas Friedland. Nicht im Bild: Adrian Kleemann. © Wilms

Nur erste Plätze bei „Jugend musiziert“: Beim diesjährigen Bundeswettbewerb hat sich der Nachwuchs der Echinger Musikschule stark behauptet.

Eching – Bei der diesjährigen 60. Auflage des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ beteiligten sich wieder junge, ambitionierte Nachwuchsmusiker der Echinger Musikschule am Regionalentscheid – und schnitten trotz starker Konkurrenz ausnahmslos sehr gut ab. Für die gemeldeten Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis fand das Vorspiel Ende Januar an der Freisinger Musikschule statt.

Alle Echinger Teilnehmer, namentlich handelt es sich um Solo-Sopran Lukas Friedland (Gesangslehrerin Katrin Masius) sowie Sophia Engelhardt, Linda Marie Erler, Kyna McCurdy, Theresa Gelic, Marlene Minth und Adrian Kleemann am Klavier (Lehrkräfte Edita Gelic und Zara Jerbashyan), überzeugten mit ersten Plätzen. Lukas, Theresa und Adrian erhielten sogar zudem eine Weiterleitung zum Landesentscheid, der vom 24. bis 27. März in Passau stattfinden wird. Bei den jüngeren Jahrgängen gibt es diese nächste bayernweite Wettbewerbsstufe noch nicht.

Auch wenn es „musikpädagogisch“ in erster Linie um die Teilnahme geht und die damit verbundene Motivation und Fokussierung, sind nicht nur die Nachwuchstalente mit ihren Lehrern und Familien froh und glücklich, sondern die gesamte Musikschulfamilie. Die Gemeinde und auch er persönlich, wie Gratulant und Bürgermeister Sebastian Thaler bei seinem Besuch in der Musikschule betonte, freuten sich über diese Erfolge. Denn das gute Abschneiden, so Thaler, dokumentiere nicht nur das eigene Können, sondern zeige auch Qualität und Engagement der Musikschule und des Lehrerkollegiums unter Leitung von Katrin Masius. Neben seinen lobenden Worten hatte der Ortschef auch einen Eching-Gutschein zur Anerkennung mitgebracht und wünschte allen weiterhin viel Freude an und viel Erfolg mit ihrer Musik.

