Mehr als vier Jahre nach dem verheerenden Brand: Eching weiht neue Tennishalle ein

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Weihten die Halle ein: (v. r.) Bürgermeister Sebastian Thaler, Andreas Henze (BEG), Winfried Matschke (Ehrenvorsitzender Tennisabteilung), SCE-Vorsitzender Oliver Schäffler, Martina Britz (Sachgebiet Umwelt der Gemeinde), Nepomuk Wagner (Architekt Büro 4), Barbara Ramstötter (stellvertretende Abteilungsleiterin Tennisabteilung) Hans Heemeyer und Walter Graber (beide Tennis-Orga-Team). © Wilms

Mehr als vier Jahre nach dem verheerenden Brand wurde in Eching die neue Tennishalle eingeweiht. Ein Urgestein fällt das Urteil.

Eching – 50 Monate liegen zwischen dem verheerenden Brand der Echinger Tennishalle am 13. Mai 2018 und der Einweihung des wiederaufgebauten Gebäudekomplexes mit Tennishalle, vier Wohnungen und einer multifunktionalen Gymnastikhalle am 22. Juli 2022. Nach dieser Durststrecke waren vor allem den Mitgliedern der SCE-Tennisabteilung, aber auch alle anderen am Bau Beteiligten Freude und Erleichterung anzumerken.

„Auf dieses Bauwerk kann Eching stolz sein“ lautete das Gesamturteil von Tennis-Urgestein und Ehrenvorsitzendem Winfried Matschke, der mit Vereinskollegen und technischem Leiter Walter Graber von Abteilungsseite Planung und Bau aktiv unterstützt hatte. Ihnen galt ein besonderer Dank von Bürgermeister Sebastian Thaler. Matschke richtete ein Lob an Gemeindeverwaltung und Planerteam. Sie hätten den SCE immer mitgenommen, ernst genommen und auch mitmachen lassen bei Vorschlägen und Ideen.

Die Gäste tragen Überzieher über den Schuhen, um die Halle zu schonen

Mit blauen Füßlingen versehen, nahmen die Gäste, darunter die Architekten, Handwerker, Vertreter der Gemeindeverwaltung, Gemeinderäte und Vereinsrepräsentanten, die Sportstätte in Augenschein. Die Überzieher dienten zur Schonung des offenporigen Hallenbodens aus einer innovativen Granulatschicht. Unmittelbar deutlich wurden die trotz Sommerhitze angenehmen Temperaturen und die gute Akustik im Gebäude. Eine umweltfreundliche und energiesparende Dämmung sorgt ganzjährig für das rechte Klima.

Stilecht sportlich eröffnet wurde die Gymnastikhalle vom Nachwuchs der SCE-Abteilung Tanz. © Wilms

Verbaut wurde überwiegend, von den aus Holzrahmen-Elementen bestehenden Wänden bis zur tragenden Dachkonstruktion, der Rohstoff Holz. Sowohl Bürgermeister Thaler als auch Architekt Nepomuk „Muk“ Wagner vom Dietersheimer Büro 4 ließen die Baugeschichte mit Widrigkeiten, wie Corona, steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe aber vor allem mit viel „mannschaftsdienlicher, fairer Zusammenarbeit“ (Zitat Wagner) Revue passieren.

Versicherungssumme konnte noch deutlich erhöht werden

Thaler erinnerte unter anderem an die Nachverhandlungen durch Einschalten eines externen Gutachters bei den finanziellen Forderungen an die gemeindliche Brandversicherung. So konnte die überwiesene Versicherungssumme noch deutlich nach oben auf gut vier Millionen Euro korrigiert werden.

Wagner rief den Anwesenden die teils längeren Entscheidungsprozesse im Gemeinderat in Erinnerung, angefangen bei der Anzahl der Hallenstützen bis zur Anzahl der Wohnungen. Architektonisch, funktional und auch optisch passen nun „Form und Inhalt“ zusammen, so sein fachmännisches Urteil. Ein Detail dabei: Die in dunklem Rot gehaltene Außenfassade korrespondiert mit der Farbe des Hallenbelags.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Natürlich erfolgte die offizielle Inbetriebnahme sportlich. Der erste Ballwechsel mit dem Bürgermeister war Nepomuk Wagner (noch Tennis-unerfahren) mit dem gerade erst geschenkten Tennisschläger vorbehalten, woran sich ein gemischtes Tennis-Doppel anschloss. Die Gymnastikhalle wurde stilvoll und hochklassig durch Nachwuchstänzerinnen der SCE-Abteilung Tanz eröffnet.

Die Eckdaten

Baukosten: ca. 4,37 Mio. Euro, Nebenkosten: ca. 1 Mio.; Bauweise: Fundamente Stahlbeton; Außenwände: vorgefertigte Holzrahmenbau-Elemente; Tragkonstruktion aus Holz: mit Stützen, Träger, Pfetten und Sparren; Dach: Tragschale Trapezblech mit Profilblech-Deckung mit PV-Anlage der Bürgerenergiegenossenschaft.