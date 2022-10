Diskussionen über geplanten Günzenhausener Bürgersaal: „Wir fallen immer hinten runter!“

Teilen

Hatten einiges zu sagen und zu kritisieren: die rund 60 Günzenhausener, die ins örtliche Schützenstüberl gekommen waren. © Fischer

Echings Rathauschef Sebastian Thaler sah sich bei der Bürgerversammlung in Günzenhausen mit harten Vorwürfen konfrontiert. Hauptthema: der geplante Bürgersaal.

Günzenhausen - Die Stimmung heizte sich zunehmend auf, als Thaler nach seinem durchweg positiv gestalteten Rechenschaftsbericht Rede und Antwort stand. Den gut 60 Anwesenden im Schützenstüberl brannte so einiges auf den Nägeln. „Das heißt, wir fallen immer durch!“, empörte sich eine Besucherin. Gerade war die Frage aufgeworfen worden, „wann der Bürgersaal jetzt endlich gebaut wird“. Dafür hatte es Applaus gegeben. Thaler erklärte: „Ich kann Ihnen da nichts zusagen. Ich habe auch kein Geld im Haushalt.“

„Die klagen dagegen“ - großer Widerstand der Anwohner in der Ortsmitte

Zum geplanten zentralen Standort direkt neben dem Schützenheim sagte er: „Wir werden den Gebietscharakter nicht ändern, wenn die Anwohner nicht mitspielen.“ Direkt vor der Versammlung hatte eine Anhörung der Anwohner stattgefunden, bei der sich erneut herausgestellt hatte, dass es großen Widerstand gegen den in der Ortsmitte geplanten Bürgersaal gibt – wegen der Parkplatzsituation und dem damit verbundenen Durchgangsverkehr. „Die klagen dagegen“, erklärte der Rathauschef. Und er fügte an, dass selbst die Vorgabe, dass maximal zehn Veranstaltungen im Jahr (jeweils bis 22 Uhr) stattfinden dürfen, nichts an der ablehnenden Haltung geändert hätten. Auch der Biergarten stoße auf Ablehnung. Die Anwohner wollten die damit verbundene Lärmbelästigung nicht hinnehmen.

Peter Reiss, Sprecher der örtlichen Vereine und Vorsitzender des Bürgerforums GOD, wollte wissen, wie man es dann wohl in Eching geschafft habe, ein Bürgerhaus oder kürzlich eine Tennishalle zu bauen. „Und wir in Günzenhausen fallen immer hinten runter“, mutmaßte er. Thaler widersprach: Das Bürgerhaus sei zu einer ganz anderen Zeit und unter ganz anderen Voraussetzungen entstanden, die Tennishalle dagegen ein Versicherungsfall gewesen. „Wir können nicht so viele Projekte stemmen, die Priorisierung ist Kinderbetreuung“, bat er um Verständnis.

Thaler: Von „Rache“ könne keine Rede sein

Die hitzige Debatte gipfelte schließlich darin, dass jemand einen Pressebericht zitierte, wonach Sebastian Thaler gesagt haben soll, er wolle den Bürgersaal in der jetzt geplanten Form nicht haben, weil sein Vorschlag, diesen im Zuge des Feuerwehrneubaus zu verwirklichen, abgelehnt worden sei. Thaler räumte ein, dass er die Lösung im FFW-Haus favorisiert habe. Davon, dass er das Projekt jetzt quasi aus Rache verhindern wolle, könne aber keine Rede sein. Auf die aus dem Publikum gestellte Frage „Wollen Sie, dass wir einen Bürgersaal bekommen?“ antwortete Thaler ziemlich laut und deutlich mit „Ja!“.

Wurde hart attackiert: Echings Bürgermeister Sebastian Thaler (l.) bei der Versammlung in Günzenhausen. © Fischer

Harsche Kritik musste sich Echings Bürgermeister etwa auch im Zuge der Neugestaltung der Poststraße gefallen lassen. Ein Anlieger der angrenzenden Hörenzhauser Straße monierte, dass, sollte die Einbahnstraßenregelung kommen, sich dann der ganze Verkehr auf diese Straße verlagern würde. Jemand schlug gar vor, die Poststraße doch einfach so zu lassen, wie sie ist. Thaler erklärte: „Es ist noch nichts entschieden.“ Die Anwohner der Hörenzhauser Straße würden zu einem Gespräch geladen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gegen Ende wollte noch jemand wissen, ob an den anderen Bürgerversammlungen auch so wenige Gemeinderäte teilgenommen hätten. „Ich Eching waren es weniger“, antwortete Thaler, aber er gebe diese Anregung gerne weiter. Der Rathauschef wollte langsam aber sicher zum Ende kommen. „So, es ist jetzt fast Elf. Jetzt wollen wir heim – gute Nacht“, sagte er zum Abschied. Das Schützenstüberl leerte sich aber nur langsam. Es gab noch viel zu bereden. Auch Thaler ging nicht gleich. Er führte noch das eine oder andere Einzelgespräch.

Alexander Fischer