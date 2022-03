Überwältigende Resonanz auf Ukraine-Spendenaktion: Echinger Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun

Von: Ulrike Wilms

Alle drei Ortswehren hatten zu Sammelaktionen aufgerufen. Bei der FFW Eching war am Samstag ein starkes Team im Einsatz, um die Sachspenden entgegenzunehmen. © Wilms

Ein voller Erfolg war die Sammelaktion der drei Echinger Ortsfeuerwehren: Dabei kam eine immense Fülle an Sachspenden für die Ukraine zusammen.

Eching/Dietersheim/Günzenhausen – Auch die drei Echinger Ortsfeuerwehren, die FFW Dietersheim, Günzenhausen und Eching, letztere in Zusammenarbeit mit dem BRK, sind dem Aufruf des Flughafenvereins zur gezielten Ukraine-Hilfe nachgekommen. Sie haben Sachspenden, vor allen Dingen Verbandsmaterialien, Hygieneartikel, Windeln, medizinisches und orthopädisches Material, Medikamente, Decken und Schlafsäcke gesammelt, die an den Feuerwehrhäusern abgegeben werden konnten. Dort wurden die Güter sortiert und beschriftet.

Die Resonanz in der Bevölkerung war überwältigend, so der übereinstimmende Tenor der vielen ehrenamtlichen Kräfte: Oft hätten Spender noch extra größere Mengen an Waren eingekauft, um humanitäre Hilfe zu leisten.

Bereits zum zweiten Mal hatte am Sonntag die FFW Dietersheim zu einer Sammelaktion aufgerufen – und der Bürgersaal sah aus wie ein gut sortierter Supermarkt. © Wilms

Nachdem das verfügbare Lager des Flughafenvereins aufgrund der immensen Fülle an Sachspenden an die Grenzen seiner Aufnahmekapazität gekommen war, gingen die gesammelten Hilfsgüter aus Dietersheim und Günzenhausen an die BayWa-Stiftung, die in Zusammenarbeit mit den Johannitern ebenfalls Hilfstransporte in die Ukraine organisiert. „Wir bitten darum, derzeit keine Sachspenden mehr abzugeben“, wendet sich Albert Söhl, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands, an die Bevölkerung. Wer jetzt noch für die Menschen in der Ukraine spenden wolle, sollte dies vorzugsweise mit Geld tun, beispielsweise an die „Aktion Deutschland Hilft“ (www.aktion-deutschland-hilft.de).

