Die Probleme, die aus der Nachbarschaft von Bauernhöfen und Wohnbebauung erwachsen, war Thema im Echinger Bauausschuss. Aufgrund des Geruchs könnte ein Projekt nicht realisiert werden.

Eching – Sie sind aus dem Ortsbild von Eching fast verschwunden. Aber man kann sie, je nach Standort und Windrichtung, deutlich riechen. Die Rede ist von Nutztieren auf einigen wenigen landwirtschaftlichen Anwesen, die in dem ursprünglich bäuerlich geprägten Dorf heute noch gehalten werden.

Das Miteinander und auch die Probleme, die aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Bauernhöfen und Wohnbebauung erwachsen, war kürzlich Thema im Bauausschuss. Konkret ging es dabei um die immissionschutzrechtliche Situation eines Hofes mit Rinderhaltung im Rahmen einer Bauvoranfrage an der Garchinger Straße 7. Auf dem Grundstück, auf dem sich das vernachlässigte Gebäude einer ehemaligen Kartoffelbrennerei befindet, will ein Bauherr auf einen zweieinhalbgeschoßigen Wohnkomplex mit 42 Metern Länge errichten.

Wegen Geruchsbelästigung „nicht geeignet“

Der Eigentümer der benachbarten Hofstelle, auf der Rinder gehalten werden, hat ein Geruchsgutachten vorgelegt. In diesem wird, so die Erläuterungen der Bauverwaltung, bescheinigt, dass der östliche Teil des Brennereigrundstücks „aufgrund der Geruchsbelästigung für eine Wohnnutzung nicht geeignet ist“. Die Tiere werden dort, je nach Jahreszeit, in offenen Pferchen gehalten, weshalb der Nachbar auf dem östlich anschließenden Grundstück das Vorhaben ablehnt.

Die Bauabteilung der Gemeinde ist bei ihrer Prüfung des problematischen Vorhabens zu dem Ergebnis gekommen, dass eine traufständige Bebauung vorstellbar wäre, wie sie in der Nachbarschaft teils schon erfolgt sei. Eine Voraussetzung für den entlang der Straße im westlichen Bereich des Grundstücks ausgerichteten Baukörper ist eine Gliederung der langen Fassade.

Knackpunkt ist die Stellungnahme des Landratsamts als übergeordnete Baugenehmigungsbehörde. Dieser obliegt es zu entscheiden, ob aufgrund der immissionsschutzrechtlichen Situation eine Baugenehmigung erteilt werden kann.

