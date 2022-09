Bodenuntersuchungen für neue Stromleitung auf Echinger Grund laufen

Die Probebohrung nahe der alten Stromtrasse wurde mit Interesse verfolgt: (v. l.) Angelina Ludwig (Leiterin Liegenschaftsamt), Bürgermeister Sebastian Thaler, Geologe Ralf Steinke und Tennet-Pressereferentin Catherin Krukenmeyer. © Fischer

Auf Echinger Flur finden derzeit Bodengrunduntersuchungen für den Ersatzbau der bestehenden Stromleitungs-Trasse statt. Es geht um die Mastfundamente.

Eching - Die alte Trasse, die von Oberbachern (Landkreis Dachau) bis Ottenhofen (Kreis Erding) führt, stammt aus den 1970er-Jahren. Sie entspricht nicht mehr den künftigen Ansprüchen. Ein entsprechender Ausbau war aus technischen Gründen nicht mehr möglich. Deshalb hat der Übertragungsnetzbetreiber Tennet von der Bundesnetzagentur den Auftrag für einen Ersatzbau erhalten, der parallel zur alten Freileitung verlaufen soll. Es handelt sich um sogenannte Höchstspannungsleitungen.

Mit dem Bau soll nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens 2026 begonnen werden. Für die Fertigstellung ist das Jahr 2030 anvisiert, wie Tennet-Pressereferentin Catherin Krukenmeyer bei einem Lokaltermin an der ersten Probebohr-Stelle an der Garchinger Straße (nahe des Echinger Sees) verriet.

Zu den Kosten, die schlussendlich der Bund trägt, konnte die Tennet-Sprecherin noch nichts sagen. Die Probebohrungen, die Tennet an die Firma Buchholz + Partner vergeben hat, sollen belastbare Daten für eine sichere Planung der Mastfundamente liefern. Je nach Beschaffenheit des Bodens werden die Bauweise, die Tiefe und der Umfang des Fundaments für jeden Standort individuell gewählt und berechnet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Gesamtlänge der neuen Trasse beträgt rund fünfzig Kilometer, alle fünfundfünfzig bis sechzig Meter ist ein Mast vorgesehen.

Stromversorgung im Großraum München soll verbessert werden

Laut Krukenmeyer geht es darum, „die Stromversorgung im gesamten Großraum München zu verbessern“. Denn die Anforderungen im Speckgürtel der Landeshauptstadt, zu dem Eching ohne Zweifel zählt, seien zuletzt stark gestiegen. Darauf ging auch Bürgermeister Sebastian Thaler ein. Er nahm zusammen mit der Leiterin des Liegenschaftsamtes, Angelina Ludwig, an dem Ortstermin auf freiem Feld teil. „Ein zukunftsträchtiges Stromnetz ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung und auch für unsere Energiewende“, so Thaler. Zur geplanten Trasse sagte er: „Das schafft natürlich Wohnentwicklungs- und Gewerbeentwicklungs-Potenzial. Und es dient der Sicherung unserer Energieversorgung.“

Mit 100 Schlägen pro Zentimeter wurde das Rohr in den Boden gerammt

Es war spannend mit anzusehen, wie Diplomgeologe Ralf Steinke zur Tat schritt, den Motor seines „Multifunktionsrammbohrziehgerätes“ anwarf und ein Bohrrohr in Stellung brachte. Die Maschine rammte das Rohr dann unter starkem Getöse mit 100 Schlägen pro Zentimeter in den Boden. Als Steinke das auf einer Seite offene Rohr wieder herauszog, war das Ergebnis offensichtlich. „Das ist Mutterboden mit Kies“, kommentierte Steinke. Dann komme nur noch Kies, der noch dazu stark verdichtet sei. Sechs Meter, wie ursprünglich angedacht, komme er da bestimmt nicht hinein, urteilte der Geologe über die Bodendichte. Seine Einschätzung darüber, was es an einer solchen Stelle für ein Fundament brauche, lautete: „Dann wird es hier wohl eine große Platte werden.“

Bei der Arbeit: Ralf Steinke und sein „Multifunktionsrammbohrziehgerät“. © Fischer

Und wie geht es weiter? Die Bodenproben wandern nach einem ersten Augenschein ins Labor, wo sie gründlich untersucht werden. Anschließend werden die Ergebnisse dann in einem geotechnischen Bericht zusammengefasst. Die Unterlagen mit den Ergebnissen kann Tennet voraussichtlich Ende 2023 bei der zuständigen Behörde einreichen.

Alexander Fischer