Beliebtes Ausflugsziel: Verdoppelung der Parkplätze am Hollerner See abgelehnt

Gegen eine Verdoppelung der Parkfläche am Hollerner See regte sich Widerstand im Gemeinderat. Diese ist auf der östlich des Parkplatzes gelegenen Brache (l.) vorgesehen.

Räte wenden sich gegen Erholungsflächenverein-Pläne

Am Hollerner See werden die Parkplätze knapp. Der Erholungsflächenverein möchte 700 Stellplätze mehr. Der Gemeinderat Eching wollte das nicht einfach abnicken.

Eching – Besonders bei schönem Wetter, an Wochenenden und zu Ferienzeiten sind die beiden Echinger Badeseen beliebte Ziele von Erholungssuchenden aus dem Umland. Diese Beliebtheit äußert sich zu Spitzenzeiten auch auf recht unliebsame Art und Weise durch eine Überfüllung der vorhandenen Parkplätze, lange Warteschlangen – und vogelwildes Falschparken. Das ist insbesondere am Hollerner See inzwischen ein Problem.

Am Echinger See 700 Parkplätze mehr

Denn während am Echinger See rund 1300 Parkplätze zur Verfügung stehen, sind es am weitaus größeren Hollerner See lediglich 600. Diese seien, so die Beobachtung des Erholungsflächenvereins Münchner Norden, der für das überörtliche Naherholungs- und Naturschutzgebiet verantwortlich zeichnet, an vielen Sommerwochenenden bereits zur Mittagsstunde belegt. Als Folge entstehen Rückstaus im Bereich der Parkplatzzufahrt, Behinderungen bei der Anfahrt der Rettungsdienste und Verkehrsbehinderungen sowie Schäden durch Wildparker.

Erholungsflächenverein-Geschäftsführer Jens Besenthal hat der Gemeinde Eching nun den Vorschlag unterbreitet, das Hollerner Parkplatzgelände um weitere 600 Plätze zu erweitern. Die in Frage kommende Fläche liegt direkt in östlicher Verlängerung des vorhandenen Parkplatzes und befindet sich in gemeindlichem Eigentum.

Angedacht war diese nun brachliegende Schotterfläche ursprünglich einmal für einen Caravan-Übernachtungs-Stellplatz, dessen Umsetzungspläne jedoch in der sprichwörtlichen Schublade verschwunden sind. Nun ist als Nutzung die Vergrößerung der Parkflächen angedacht – und zwar „für hochfrequentierte Besuchertage und nur in den warmen Monaten“. Dafür „müssten die besagten Flächen dem Erholungsflächenverein übertragen werden“ wie es im Beschlussvorschlag der Verwaltung für den Gemeinderat formuliert wurde.

Doch gegen diese Vorgehensweise und ein billigendes Abnicken regte sich im Ratsgremium heftiger Widerstand. Man habe nicht die Thermenpläne am Hollerner See und das damit erwartete innerörtliche Verkehrsaufkommen verhindert, um jetzt durch mehr Parkplätze erneut mehr Verkehr anzulocken, äußerte Georg Bartl (CSU) schwere Bedenken. Auch Julian Morgenroth (SPD) und Angelika Pflügler (Grüne) äußerten für ihre Fraktion die Meinung, dass in der heutigen Zeit eine weitere Fokussierung auf den motorisierten Individualverkehr das definitiv falsche Signal sei.

Pflügler unterbreitete den Vorschlag, den Einsatz eines Badebusses in den Blick zu nehmen und dafür auch das Interesse privater Anbieter abzufragen. Auch Morgenroth lehnte es ab, in vorauseilendem Gehorsam die gesamte naturbelassene Fläche zum Parken zur Verfügung zu stellen. Vielmehr solle man dem Erholungsflächenverein alternative Lösungsmöglichkeiten unterbreiten. Denkbar sei da beispielsweise über ein „abgespecktes“ Angebot wie etwa einen schmalen Parkstreifen entlang des Walles zur Verbindungsstraße von Eching nach Unterschleißheim zu diskutieren.

Falschparker gibt es immer

Das Problem der Falschparker, so wurde ebenfalls thematisiert, existiere unabhängig von der Auslastung der Parkplätze, weil viele Falschparker nicht bereit sind, Parkgebühr zu entrichten und deshalb ihre Autos rücksichtslos im Naturschutzgebiet und an Feldrändern abstellen. Da wären verstärkte Verkehrskontrollen und Bußgelder der richtige Weg. Schlussendlich wurde im Ratsgremium mit 15:6-Stimmen beschlossen, in Gesprächen mit dem Erholungsflächenverein über eine reduzierte Anzahl an zusätzlichen Parkmöglichkeiten und weitere flankierende Verkehrsanbindungen zu verhandeln.

