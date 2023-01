Von „müdem Amtsschimmel“ keine Spur: Versöhnlicher Jahresabschluss im Gemeinderat Eching

Von: Ulrike Wilms

Das Sitzungsgeld der Dezember-Sitzung spendeten die Echinger Gemeinderäte für einen guten Zweck. © Monika Skolimowska

Mit einer guten Tat, guten Wünschen und moderaten Tönen schloss die letzte öffentliche Gemeinderatssitzung in Eching. Ein großer Dank ging an die Rathaus-Verwaltung.

Eching – Weitaus versöhnlicher als bei der Weihnachtsfeier ging es zum Jahresabschluss in der sogenannten „Weihnachtssitzung“ des Echinger Gemeinderats zu: Mit einer guten Tat, guten Wünschen und moderaten Tönen schloss die letzte öffentliche Gemeinderatssitzung des Jahres 2022. Wie es guter Brauch ist, wurde auch das Sitzungsgeld der Dezember-Sitzung für einen guten Zweck gespendet und von Bürgermeister Sebastian Thaler auf 1000 Euro aufgerundet. Einstimmig folgte das Gremium dem von CSU-Fraktionssprecher Georg Bartl vorgetragenen Vorschlag, die Gelder an den Freisinger Hospizverein zu spenden.

Natürlich durften auch die Jahresend-Statements aller Gruppierungen nicht fehlen. Und die hatten einen überwiegend versöhnlichen Anstrich. Eröffnet wurde der Reigen der guten Wünsche von Georg Bartl. In allen Beiträgen kam unisono ein großes Dankeschön an die Verwaltung zum Ausdruck. Freie-Wähler Sprecher Christoph Gürtner lobte explizit die tolle Arbeit, gerade auch bei neu hinzugekommenen Kräften im Rathaus. Nach Bürgermeister Sebastian Thaler habe es insgesamt 22 Neuanstellungen gegeben. Gürtners positives Fazit lautete: „Von einem müden Amtsschimmel“ sei nichts zu spüren gewesen.

Herbert Hahner (SPD) sieht auf lokalpolitischer Ebene „hausgemachte Probleme“, und in deutlicher Anspielung auf die Vorwürfe gegen den Bürgermeister und ausstehende Gerichtsurteile in der sogenannten „Causa Thaler“ „einen großen grauen Elefant im Raum“ stehen. Umso wichtiger sei es, gut ins neue Jahr zu kommen und mit viel Kraft an die Aufgaben herangehen.

Rückblickend sprach Michaela Holzer (BfE) von einem anstrengenden Jahr 2022. Dabei habe man durchaus einiges geschafft. Sie stellte besonders die guten Diskussionen bei der internen Gemeinderatsklausur heraus. Christoph Gürtner (FW) würdigte die Vielfalt der oftmals „bunt gemischten“ Gemeinderatsbeschlüsse, die sich nicht an Blöcken respektive Fraktionsmeinungen orientierten, sondern von Sachargumenten geprägt seien. Siglinde Lebich (Grüne) formulierte als Wunsch, das Miteinander zu verbessern und Entschlüsse zu fassen, die zum Fortschritt der Gemeinde dienten. Das Schlusswort war Heinz-Müller Saala (FDP) als Senior unten den Räten vorbehalten: Er versicherte, die Arbeit im Gremium habe ihm Spaß gemacht.

