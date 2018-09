Videospiele in der Manege

Endlich ist der Kinderzirkus Echolino volljährig geworden! Bereits zum 18. Mal fand in diesem Jahr der einwöchige Zirkus-Workshop in Zusammenarbeit mit der Artistenfamilie Roberto statt.

Eching –Wie immer war dieses Highlight im Ferienprogramm der Gemeinde frühzeitig bis auf den letzten Platz ausgebucht. Zur Unterstützung des JUZ halfen noch ein gutes Dutzend jugendlicher Betreuer mit. Die meisten hatten auch mal klein angefangen – als Echolino-Zirkuskinder. Marlene (9) ist sich bei ihrem dritten Echolino-Auftritt ganz sicher: „Nächstes Jahr mach ich wieder mit“.

Wie das Publikum bei der bunten Zirkusgala am Samstagnachmittag unschwer erkennen konnte, hat der fantasievolle Mitmachzirkus nichts von seiner Faszination verloren. 80 Echinger Schulkinder präsentierten mit einer sehenswerten Mischung aus Mut, Freude und Können ein wundervolles Programm.

Die Aufregung war natürlich groß beim ersten und einzigen Auftritt anno 2018. Bei dem einen oder anderen Nachwuchsartisten wurde die Nervosität noch dadurch gesteigert, dass vor Beginn der Aufführung plötzlich einige der erforderlichen Requisiten unauffindbar waren, wie JUZ-Leiter Markus Schweikert verriet. Doch dann wurde Entwarnung gegeben – und die Show konnte beginnen.

„Seid stolz auf eure Kinder“, forderte Zirkusdirektor Rene die Zuschauer auf den dicht besetzten Rängen auf. Völlig zur Recht erhielten die „Stars in der Manege“ von Mamas und Papas, Omas, Opas Geschwistern und Freunden den verdienten Applaus. Beifall spendete auch stellvertretender Bürgermeister Thomas Kellerbauer. Alle wurden bestens unterhalten von all den circensischen Kunststücken, die der Echinger Nachwuchs in nur einer Woche in verschiedenen „Zirkusfächern“ erlernt hatte und nun gekonnt und mit choreografisch-tänzerischen Elementen in Szene setzte: auf Einrad und Stelzen, bei Jonglagen, bei Trampolin- oder Bodenakrobatik oder auch in luftigen Höhen am Arialring, Trapez, Frame, Yogatuch oder Vertikalseil. Clowns und Zauberer durften ebenfalls nicht fehlen. „Da muss man sich jedes Jahr etwas Neues einfallen lassen“, führte der Zirkus-Chef den Gästen vor Augen.

Eingebettet in eine Rahmenhandlung zum Thema „Videospiele“ waren die einzelnen Auftritte heuer als Level deklariert. In entsprechenden Masken und Kostümen gab es Anspielungen an die Angry Birds, Candy Crash, Tetris oder Tomb Raider. In Level neun war dann Pause, denn der imaginäre Computer der Hintergrundstory war überhitzt – und musste neu geladen werden. Versüßt wurde das „Reloading“ durch Zuckerwatte, Eis und/oder Erfrischungsgetränke und ein Erinnerungsfoto in Zirkuskulisse. Doch dann ging es nonstop von Level 10 bis 18 weiter. Zum großen Finale versammelten sich alle Artisten im Zirkusrund und tobten sich noch einmal so richtig aus.