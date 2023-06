„Bauernliebeslexikon“ und mehr: Neue Theatergruppe feiert am Freitag Premiere im Echinger ASZ

Von: Ulrike Wilms

Hat sich heuer einiges vorgenommen: Das Ensemble der ASZ-Theatergruppe, bestehend aus (v. l.) Josef Schätzl mit seiner Gitarre, Gertraud Peruzzi, Daniela Pflügler, Sigi Weissthanner, Simone Butschkau, Irmi Ponath, Oskar Weissthanner und Manfred Peruzzi. © Wilms

Mit drei Einaktern von Oskar Maria Graf debütiert im Echinger Alten- und Service-Zentrum eine neue Theatergruppe. Seit Januar wird fleißig geübt.

Eching - Die Bühnen-Begeisterung hat sie zusammengeführt: Mitglieder der Theatergruppe des Alten-Servicezentrums, Akteure der Echinger Theaterwerkstatt und der Heimatbühne (letztere hat schon seit Jahren nichts mehr aufgeführt) bilden nun ein Schauspiel-Ensemble unter dem Dach des ASZ. Unter der versierten Regie von Sigi Weissthanner, die auch selbst in eine Hosenrolle schlüpft, bringen insgesamt acht Akteure drei Einakter von Oskar Maria Graf (1894 bis 1967) zur Aufführung.

Unverblümte Schilderungen in wortgewaltiger, teils derber bayerischer Sprache

In Szene gesetzt und für die Bühne adaptiert wurden die Erzählungen „Die Wunderdoktorin“, „Die Rechnung ohne den Wirt“ und „Der Zeck“, allesamt aus Grafs Bayerischem Dekameron (1928). Kennzeichen von Grafs bekanntem, aus 31 „Geschichten“ bestehenden Dekameron sind seine unverblümten Schilderungen in wortgewaltiger, teils derber bayerischer Sprache, in denen das Leben und die Liebe, die Irrungen und Wirrungen der einfachen Leute auf dem Lande und in der Stadt lebendig werden – oft Skurilles, Tragikomisches oder auch Frivoles, aber mitnichten seichter Klamauk.

Seit Januar wird geübt. Es spielen Simone Butschkau, Gertraud Peruzzi, Manfred Peruzzi, Irmi Ponath, Daniela Pflügler, Josef Schätzl (einschließlich Gitarre plus Gesang), Sigi Weissthanner und Oskar Weissthanner. Für die Technik zeichnen Maik Prünner und Johann Riedlberger verantwortlich. Was also erwartet die Theatergäste? Da lässt man doch am besten den Schriftsteller persönlich zu Worte kommen, der seinen „lieben Landsleuten“ die Lektüre seines Werkes folgendermaßen schmackhaft gemacht hat: „Wer an Ärger oder Griesgram leidet, für den bin ich die beste Medizin. Viele haben sich über meinen Inhalt schon gesund gelacht (...). Freilich, für Kinder bin ich nichts, aber ausgewachsene Weiberleut und Mannsbilder schätzen mich ungemein. Denn ich bin ein überaus fideles Bauernliebeslexikon mit entsprechenden Bildern und erzähle ungeschminkt, wie unsere Bauern daheim Liebschaften betreiben.“

Gut zu wissen

Die Aufführungen im Echinger Mehrgenerationenhaus/ASZ, Bahnhofstraße 4, finden am Freitag, 23, Juni, Montag, 26. Juni und Freitag, 30. Juni, statt. Dort werden auch die Anmeldungen entgegengenommen – ebenso wie telefonisch unter (0 89) 3 27 14 20. Beginn im Saal ist jeweils um 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro.