1000 Jahre Schloss Ottenburg: Am 10. September werden die Feierlichkeiten endlich nachgeholt

Von: Ulrike Wilms

Das Schloss Ottenburg heute. Das Gebäude befindet sich in Privatbesitz. © Wilms

Eigentlich hätte das Fest vor drei Jahren steigen sollen. Doch wegen Corona wurde der 1000. Geburtstag des Schlosses Ottenburg verlegt. Doch nun ist es soweit.

Günzenhausen/Ottenburg/Deutenhausen - „Ottenburg ist ein Gemeindeteil der Gemeinde Eching im Landkreis Freising in Oberbayern. Das Dorf liegt zirka drei Kilometer nordwestlich des Hauptorts Eching.“ So liest sich die Lagebeschreibung des 200-Seelen-Dorfs auf Wikipedia. In der Vergangenheit freilich war die politische Gewichtung eine völlig andere: Über Jahrhunderte konnte man in Urkunden lesen „Eching bei Ottenburg“ und daran die Bedeutung der mittelalterlichen Festung ablesen, die auch in ihrer erhabenen, strategisch günstigen Lage auf der tertiären Hügelkette mit Blick auf Münchens Schotterebene begründet sein dürfte.

Ebenso wie Eching, das 733 erstmals als Ehingas erwähnt wurde, dürfte die Siedlung der späteren Ottenburg bereits im achten nachchristlichen Jahrhundert existiert haben. Der Name leitet sich vermutlich von einem Adeligen namens „Uto“ oder „Otto“ her. Allerdings weisen einige heute verschüttete unterirdische Stollen bereits auf eine Besiedlung in prähistorischen Zeiten hin. Sie haben immer wieder Anlass für Spekulationen von einem Geheimgang zwischen Ottenburg über Günzenhausen und Fürholzen bis nach Massenhausen gegeben.

Fragezeichen hinter dem Zweck der Stollen

Sinn und Zweck dieser auch Erdställe genannten, von Menschhand geschaffenen Stollen lassen sich aber nicht restlos aufklären und bleiben im Dunkeln der Vergangenheit „begraben“ . Nach Meinung von Historikern und Archäologen könnten aufgefundene Relikte, etwa Nischen für Kerzen und raumartige Erweiterungen mit Sitzangelegenheiten, religiösen Zwecken gedient haben und keltischen Ursprungs sein. Nach derzeitigem Forschungsstand erscheint die erste und älteste schriftliche Erwähnung der Burg unter dem Namen „Otinpurc“ um 1020 in einem Güterverzeichnis des Klosters Tegernsee, der bis 1803 wichtigsten Benediktinerabtei Oberbayerns. Diese hatte zur damaligen Zeit mehrere Besitztümer in der damaligen Pfarrei Fürholzen, darunter „Otinpurc“.

Mittelalterlich verkleidet marschierten die Günzenhausener beim Jubiläumsumzug in Eching mit. © Wilms

Schon kurze Zeit nach dieser Ersterwähnung taucht die Ottenburg in der Geschichte als Lehen des Freisinger Fürstbischofs und Sitz der Hofmark auf und gehört damit zum Herrschaftsbereich des Freisinger Hochstifts. Daraus leitet sich auch ihre herausragende Stellung im Mittelalter ab, denn in der Ottenburg wurde unter anderem auch die so genannte niedere Gerichtsbarkeit ausgeübt. Im Zuge der Konflikte mit den bayerischen Herzögen wird die mittelalterliche Burg unter Bischof Otto I. von Freising neu befestigt und zum Bollwerk gegen den damaligen weltlichen Machthaber ausgebaut, den bayerischen Herzog Heinrich den Löwen.

Höhepunkt der erbitterten Auseinandersetzungen ist der berühmt-berüchtigte „Föhringer Brückenstreit“, bei dem letzterer 1158 die auf Freisinger Terrain liegende Isarbrücke abbrennen ließ, um ein paar Kilometer stromaufwärts bei „Munichen“, an der Stelle der heutigen Ludwigsbrücke, eine neue zu errichten. Damit verlor der Freisinger Bischof seinen einträglichen Brückenzoll für den gesamten Transportverkehr, allen voran den wichtigen Handel mit Salz.

Als die Geburtsstunde Münchens schlug

Im sogenannten Augsburger Schied am 14. Juni 1158 entschied Kaiser Friedrich I. Barbarossa auf dem Reichstag in Augsburg, dass Heinrich der Löwe ein Drittel der Zolleinnahmen an den Freisinger Bischof abgeben muss, womit aber gleichzeitig das damals so bedeutende Freising gegenüber dem immer reicher werdenden München an Bedeutung verlor. Zu Recht gilt der Bau der neuen Brücke als Geburtsstunde Münchens.

Im Fürstbistums Freising war die hiesige, überwiegend bäuerliche Bevölkerung vom frühen Mittelalter an einer geistlichen Obrigkeit unterstellt, die sich in der Machtausübung ihren Untertanen gegenüber nicht von weltlichen Herrschern unterschied. Neben der Abhängigkeit vom Hochstift mussten die Menschen der Region wegen des fruchtbaren Bodens des Hügellands, der (Handels-)Straßen und der Nähe zu München und Freising über Jahrhunderte zudem Kriegswirren, Hunger, Seuchen, Besetzungen und Plünderungen über sich ergehen lassen, auch im 30-jährigen Krieg durch die Schweden.

Dann kam die Säkularisation - und alles wurde anders

Mit der Säkularisation in Bayern gelangte Anfang des 19. Jahrhunderts das ehemals fürstbischöfliche Schloss in den Besitz des bayerischen Staates. Ab 1807 begann die politisch gewollte Zertrümmerung der Ottenburg durch königlich-bayerische Demoliertrupps, die wesentliche Gebäudeteile der Schlossanlage niederrissen, um nach Trennung von Kirche und Staat auch die (Bau-)Denkmäler, Besitztümer und Wahrzeichen kirchlicher Machtausübung zu tilgen. 1817 wurden die verbliebenen Teile der Schlosskapelle abgetragen. Das Restgebäude, der Wohntrakt, wurde von den Besitzern in ein Landhaus im Stile einer spätklassizistischen Villa umgewandelt.

Die seit 1845 auf einem Absatz des Burghügels thronende Sankt Georgs-Kapelle ist besser bekannt als Schlosskapelle Ottenburg und befindet sich seit 1986 in gemeindlichem Besitz. Seit 2008 steht die Kapelle auch für standesamtliche Trauungen zur Verfügung.. © Wilms

Seit der Gemeindegründung durch das bayerische Gemeindeedikt 1818 war Ottenburg Teil der selbstständigen Gemeinde Günzenhausen mit den Orten Deutenhausen und Hörenzhausen. Im Zuge der Gebietsreform wurde am 1. Januar 1978 Günzenhausen zusammen mit Ottenburg und Deutenhausen der Gemeinde Eching eingegliedert. In den drei nördlichen Ortschaften sind heute zirka 1350 Einwohner daheim. Insbesondere durch das 1996 gegründete Bürgerforum GOD wollen sich die Ortsansässigen ein Stück Unabhängigkeit bewahren. Dabei hat sich das Bürgerforum die Verschönerung der Ortschaften, die Förderung der Gemeinschaft und gemeinnützige Aktivitäten auf seine Fahne geschrieben.

Und so wird am 10. September gefeiert

Das Schlossfest zum 1000-jährigen Jubiläum der Ottenburg wird nun am Sonntag, 10. September, nachgeholt. Bereits vor drei Jahren, pünktlich zum vierstelligen Gründungsfest, das sich an besagter schriftlicher Erwähnung der Otinpurc anno 1020 orientiert, waren die Vorbereitungen der Gemeindeteilen Günzenhausen, Ottenburg, Deutenhausen und unter Federführung des Bürgerforums GOD schon weit gediehen. Doch dann kam Corona – und die Feier musste abgeblasen werden. Aber aufgeschoben bedeutete mitnichten aufgehoben. Und heuer – im gleichen Jahr wie das 1250-jährige Gründungsfest der Gesamtgemeinde Eching, wird gemeinsam Schlossfest gefeiert. Bei einem 1000. Geburtstag, so merkt GOD-Vorsitzender Peter Reiss an, komme es auf drei Jahre hin oder her nicht wirklich an. Und so laden das Bürgerforum GOD und die Dorfbühne Günzenhausen, unterstützt von der Dorfgemeinschaft, am 10. September, zum ganztägig nach Ottenburg ein (siehe Festprogramm). Finanziell unterstützt wird die Veranstaltung von der Raiffeisenbank München-Nord eG, die weitgehend die mittelalterliche Kleidung der Mitwirkenden finanziert hat, die teils bereits beim Festumzug des Echinger Gemeindejubiläums zu sehen war.



Das Festprogramm:

- 10.15 Uhr Ökumenische Andacht in der Schlosskapelle

- 11 Uhr Festumzug zum Schloss

- 11.30 Uhr Offizielle Eröffnung

- ab 12 Uhr Mittagessen

- ab 14 Uhr: Drei Theaterstücke auf der mobilen „Dorfbühne“, Kaffee und Kuchen, Musikalische Begleitung durch die Kohlstatt-Musikanten, Kinderspiele, Hüpfburg und Bogenschießen mit bogenfreu.de. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Parkmöglichkeiten rund um den Schlossberg sehr begrenzt sind und bitten darum, weitgehend zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen. Gefeiert wird bei jeder Witterung.