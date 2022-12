Jede Menge Gänsehaut-Feeling beim Herbstkonzert des Echinger Musikvereins

Bis nach Ägypten entführte das von Rick Peperkamp geleitete Sinfonische Blasorchester das Publikum des Herbstkonzerts im voll besetzten Echinger Bürgerhaus. © Migge

Mit einem mitreißenden Herbstkonzert hat der Musikverein Eching für heuer seine vierteilige Konzertreihe abgeschlossen. Es wurde magisch.

Eching - Im voll besetzten Bürgerhaus überzeugten das Anfängerblasorchester, das Jugendblasorchester und das Sinfonische Blasorchester mit Werken zum Thema „Von Mythen und magischen Momenten“. Die facettenreiche musikalische Umsetzung der Komponisten ist eng verwoben mit der Magie der Musik. Die Vorsitzende Maria Migge berichtete in Ihrer Einleitung von einem Besuch beim neuesten Projekt des Musikvereins, der MV-Rasselbande. Sie war fasziniert, wie die Kinder ab dem Alter von 16 Monaten magisch auf Musik reagieren und mitmachen. Viele Musiker des Vereins spüren diese Magie bereits ein Leben lang.

Das Anfängerblasorchester startete in den Konzertabend unter dem Dirigat von Melanie Simon. Voller Zauber ist die Musik mit „Supercalifragilistiexpidalidocous“ aus dem Musical Mary Poppins, als auch aus „Pirates of the Caribbean“ mit „The Curse of Black Pearl“. Das magische Erlebnis der ersten öffentliche Auftritte im Anfängerblasorchester honorierte das Publikum zusätzlich mit kräftigem Applaus.

Das Publikum war zum Mitsingen eingeladen

Das Jugendblasorchester, unter der Leitung von Benedikt Migge, baut bei den Konzerten seine Erfahrung ständig aus. Souverän moderierte der Dirigent die Programmpunkte. Die fünf anspruchsvollen Musikstücke beschrieben allesamt magische Momente wie in „Stratoshere“ den Stratosphärensprung von Felix Baumgartner, oder in „The Machine Awakes“ die Faszination, wenn eine Maschine zu denken beginnt. Das populäre Stück „Ein Leben lang“ von den „Fäaschtbänkler“, bekannt von der Brass-Wiesn, beschreibt ein Stück der Musikverein-DNA. Den Text durfte das Publikum mitsingen – bei Gänsehaut-Feeling mit den Schlusszeilen „Was für ein Glück, das mich umgibt, ist Musik“. Mit langem Applaus bekundeten die Besucher dem Jugendblasorchester ihre Wertschätzung.

Und dann entführte das Orchester das Publikum nach Ägypten

Für die Moderation beim Sinfonischen Blasorchester stand das Orchestermitglied und Autorin Katharina Lang zur Verfügung. Die Zuhörer wurden so umfänglich mit kenntnisreichen, launigen Details zum sechsteiligen Programm versorgt. Rick Peperkamp begann mit der „Polonaise Militaire“ von Frederic Copin, der populärsten von 18 Polonaisen des Künstlers. Im nächsten Szenario entführte das Orchester nach Ägypten. Mächtige Pyramiden vor flirrender Sonne, festliche Prozessionen mit Kamelen, Tänzern und prächtige Wagen wurden durch musikalische Bilder umschrieben.

Um eine der bekanntesten Sagen, die Legende von „Excalibur“, dem magischen Schwert von König Artus, ging es in einem weiteren Musikstück. Mit „Roll em‘ up“ öffnete sich die Zirkuswelt mit all ihrem Zauber.

Das begeisterte Publikum forderte vehement eine Zugabe, die mit „Them Basses“ erfüllt wurde – einem Stück populärer Blasmusik. Ein brillanter Konzertabschluss des Sinfonischen Blasorchesters, mit wuchtigen Grüßen aus dem „Orchester-Maschinenraum“, dem tiefen Blech.

Dieter Migge