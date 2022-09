Vorbildliche Geburtstagskinder aus Hallbergmoos und Eching: Lieber Spenden sammeln als Geschenke auspacken

Teilen

1500 Euro überreichte Heinrich Lemer an Tanja Voges von der Hallbergmooser Tafel. © Oestereich

Von zwei Geburtstagen profitiert die Tafel: Gemeinderat Heinrich Lemer (Hallbergmoos) und die Echinger Bügermedaillen-Trägerin Helga Ebenhöh haben Spenden gesammelt.

Hallbergmoos/Eching - Es kommt eher selten vor, dass Tanja Voges sprachlos ist. Doch als Heinrich Lemer nun die Tafel besuchte, brachte sie erst einmal nur ein „Wow“ heraus. Denn der pensionierte Sportchef des Münchner Merkur hatte einen Spendenscheck über 1500 Euro mitgebracht.

An seinem 70. Geburtstag hatte er die Gratulanten darum gebeten, auf Geburtstagsgeschenke zu verzichten und stattdessen Geld für die Tafel in die Spendenbox zu werfen. Er selbst stockte den Betrag auf diese runde Summe auf. Die Tafel versorgt 510 Kunden aus Hallbergmoos, Neufahrn und Eching. Noch sind die Kühlschränke und Regale relativ gut gefüllt. „Aber die Angst vor dem Herbst und Winter geht um“, sagte Voges mit Blick auf steigende Lebenshaltungskosten. Sie rechnet damit, dass angesichts der Gaskrise und Inflation mehr Menschen zur Tafel kommen werden.

500 Euro hatte Helga Ebenhöh (M.) den Echinger Tafel-Vertretern Renate & Karl-Heinz Mollenhauer mitgebracht. © Wilms

Das, was von Supermärkten an die Tafel geliefert wird, wird laut Voges weniger. Neuerdings dürfen Tafeln laut einem Beschluss des Dachverbandes dringend benötigte Lebensmittel oder Schulbedarf für Kinder zukaufen. Da ist die finanzielle Unterstützung von Lemer mehr als willkommen.

Auch Helga Ebenhöh hat es sich nicht nehmen lassen, die Feier ihres 80. Geburtstags, den sie kürzlich im Pfarrzentrum von St. Andreas ausgerichtet hat, für eine Benefiz-Aktion zu nutzen. Ihre zahlreichen Gäste hat die bekannte Echingerin, der vor vier Jahren die Bürgermedaille verliehen worden war, zu einer Spende zugunsten der Hallbergmooser Ausgabestelle der Tafel aufgerufen. Dabei kam die stolze Summe von 500 Euro zusammen.

Wie die Echinger Eheleute Renate und Karl-Heinz Mollenhauer als Vertreter der Tafel bei der Geldübergabe im Pfarrheim berichteten, werden dort rund 400 Bedürftige aus den Nachbarkommunen mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs versorgt. Zum Klientel zählen auch Echinger Kunden. „Das Geld wird dringend gebraucht“ so die Mollenhauers, die sich seit vielen Jahren als Helfer engagieren, kürzlich beispielsweise auch mit einem Flohmarktstand auf der BrassWiesn. Die Not werde angesichts von Inflation und steigender Energiepreise größer, berichten sie. Da war auch die Freude groß über eine üppige Sachspende an (haltbarem) Kaffee, die der Veranstalter der BrassWiesn ihnen übergeben hatte.

Das „Geburtstagsgeld“ soll unter anderem den neuen ABC-Schützen unter den Tafelkindern den Beginn ihrer Schulzeit versüßen und darüber hinaus auch für die Anschaffung von Lernmaterial und Lernhilfen für Schüler verwendet werden. ev/wu