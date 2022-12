Nummer 36 ist schon in Arbeit: Ein Echinger kriegt einfach nicht genug von seinen Krippen

Von: Ulrike Wilms

Da fühlt er sich am wohlsten: Franz Wohnaut in seiner gut ausgestatteten Schnitz-, Schreiner- und Krippenbauerwerkstatt. Hier kümmert sich das Multitalent gerade um einen geschnitzten Bergschuh. © Wilms

Schon immer verfügte Franz Wohnaut über handwerkliches Geschick. In Verbindung mit dem künstlerischen Talent des 75-Jährigen sind zahlreiche Krippen entstanden.

Eching - In der ganzen Familie, dazu zählen neben Ehefrau Ingeborg drei Töchter, neun Enkel und ein Urenkel, hat sich Franz Wohnaut den Ruf als Multitalent erworben. Nicht von ungefähr gilt bei den Wohnauts der Spruch: „Der Papa (beziehungsweise Opa) wird’s schon richten“. Außerdem beschäftigt er sich gerne mit Schreinern, Schnitzen und Bauernmalerei, hat früher, selbst im Schützenverein aktiv, so manche Schützenscheibe gestaltet. Besondere Hingucker aber sind zweifelsohne die vielen Krippen in unterschiedlichen Größen – angefangen von der temporär aufgebauten „Hauskrippe“ im Wohnzimmer bis zu verschiedenen Wandkrippen, darunter auch eine Stockschwammkrippe, eine Laternenkrippe im Treppenaufgang oder eine in einen Birkenstamm hineingeschnitzte, kleine Standkrippe. Alle stammen sie aus der hauseigenen Krippenschreinerei von Franz Wohnaut.

Im Jahr 1988 wurde die erste Krippe gebastelt

Erst relativ spät, erinnert sich Wohnaut, hat sich bei ihm diese besondere Passion des Krippenbaus entwickelt – und ist als jahreszeitlich wiederkehrende Liebhaberei geblieben. 1988 fasste er spontan den Beschluss, seinen Schwiegereltern mit einer selbst gebauten Krippe ein Geschenk zu machen. Das kam nicht nur bei den Beschenkten, sondern in der ganzen Familie gut an, weckte angesichts des gelungenen Schmuckstücks auch im Verwandten- und Freundeskreis den Wunsch: „So eine Krippe hätte ich auch gern.“

Das war vor über 30 Jahren. Seitdem ist in der bestens ausgestatteten Kellerwerkstatt in zwölf Monaten im Schnitt je eine neue Krippe entstanden – aktuell sind es 35 Unikate. Summa summarum, so schätzt der mittlerweile sehr versierte, aber immer noch ambitionierte und experimentierfreudige Krippenbauer, müsste man da pro Krippe schon so rund 60 Stunden bis zur Fertigstellung ansetzen.

Die „Wohnaut“-Krippen werden ausschließlich im Familien- und Freundeskreis verschenkt, allenfalls die anfallenden Materialkosten bei den „Aufträgen“ in Rechnung gestellt. Gespendet hat er in den 90er Jahren unter anderem eine seiner Krippen für die adventliche Versteigerung zugunsten von „Brot-für-die-Welt“. Eine weitere ging an die Kindertagesstätte Regenbogen, in der seine Frau Ingeborg lange Jahre als Köchin gearbeitet hat. Nicht zuletzt wurde 2018 auch die evangelische Magdalenenkirche mit einem seiner selbst gebauten Unikate bedacht.

„Der Krippenfreund“ liefert ihm jede Menge Anregungen

Die eine oder andere Anregung für sein kreatives Hobby holt sich Franz Wohnaut unter anderem aus der vier Mal jährlich erscheinenden Publikation „Der Krippenfreund“ vom Verband bayerischer Krippenfreunde, in dem er Mitglied ist. Erst kürzlich wurde er anlässlich seiner 25-jährigen Treue mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet. Sein „Lieblingsbaustil“ in punkto Krippe war und ist der alpenländische, mit viel Holz. Und natürlich sind auch alle dazugehörigen bäuerlichen Gerätschaften und Ausstattungsgegenstände akribisch und liebevoll in eigener Handarbeit entstanden: Zäune, Bäume, Brunnen, Leitern, Sägen oder der Brennholzstapel.

Wie fantasievoll Wohnaut da zu Werke geht, zeigen beispielsweise zum Trocknen aufgehängte Maiskolben, für die er millimetergroße Senfkörner zur typischen länglichen Form zusammengefügt hat. Der heimelige und durchaus auch nostalgisch-idyllische Charakter erfreut große und vor allen Dingen auch kleine Betrachter und verblüfft so manchen Modellbaufreund durch seine originellen und lebensecht wirkenden Details. Aber auch an eine orientalische Laternenkrippe hat sich Wohnaut gewagt. Und er hat Pläne für eine weitere morgenländische Krippenversion.

Auch eine orientalische Variante gibt es schon

Das neueste Modell (die Nr. 35) stand kürzlich noch vor dem Spiegel im Flur und ging mittlerweile pünktlich vorm Weihnachtsfest zur Enkelin in den Bayerischen Wald. Für die nun anstehende Krippe Nr. 36 hat sich als Interessentin eine Tochter angemeldet: Sie hätte gern eine etwas kleinere Krippe, die sich gut in die vorhandene Möblierung einpasst.