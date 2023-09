Zwei neue, aber durchaus bekannte Gesichter beim ASZ-Trägerverein in Eching

Von: Ulrike Wilms

Der Vorstand des ASZ-Trägervereins: (v. l.) Sabine Palitzsch, Oliver Schlenker, Charlotte Pschierer und Gertrud Wucherpfennig. © Wilms

Oliver Schlenker heißt der neue Mann im Vorstand von „Älter werden in Eching“. Und auch die Beisitzer des Vereins haben Verstärkung bekommen.

Eching - Ein neues, aber durchaus bekanntes Gesicht gehört seit den jüngsten Neuwahlen im ASZ-Trägerverein „Älter werden in Eching“ zu dessen vierköpfigem Vorstand: Oliver Schlenker, ehemaliger Gemeinderat der FW, wurde nach überzeugendem Votum der Mitgliederversammlung ins Leitungsgremium gewählt, ebenso wie die bisherigen Vorstände Gertrud Wucherpfennig (Vorsitzende), Sabine Palitzsch und Charlotte Pschierer. Nicht mehr zur Wiederwahl angetreten ist Gert Fiedler, der Platz machen wollte für jüngere Führungskräfte.

Die ehemalige Geschäftsführerin des ASZ kehrt zurück

Auch im erweiterten Vorstand gab es ein neues, nicht minder bekanntes Gesicht mit der Ex-ASZ-Geschäftsführerin und grünen Gemeinderätin Siglinde Lebich. Unterstützt wird die vierköpfige Führungscrew von 14 Beisitzern – neben Lebich Martina Dette, Gudrun Edlinger, Gert Fiedler, Marianne Graetz, Esma Geliz, Heidrun Hammann, Anette Martin, Henriette Mayer, Barbara und Werner Schefold, Sybille Schmidtchen sowie Ulrike und Peter Wilms. Den Gesamtvorstand komplettieren Vertreter von Vereinen und Institutionen wie AWO, BRK, Kirchen, Nachbarschaftshilfe und Vhs, die im Einzelnen noch benannt werden.

Die Rechenschaftsberichte von Vereinschefin Wucherpfennig und ASZ-Geschäftsführer Lukas Erhart waren – nach schwierigen Zeiten mit Schließung der Sozialstation und den Auswirkungen der Pandemie – geprägt von der Rückkehr in die „Normalität“. Erfreulicherweise wurden die für den vergangenen Winter erwarteten horrenden Energiekosten durch staatliche Hilfen abgefedert. Freilich müssen auch weiterhin Herausforderungen wie steigende Energiepreise und Personalnot im Bereich Altenpflege bewältigt werden.

Alle 34 Wohnungen des Betreuten Wohnens an der Bahnhofstraße sind derzeit belegt

Wucherpfennig bilanzierte vor diesem Hintergrund ein finanziell solides Jahr 2022, in dem die Rückstellungen wieder aufgebaut werden konnten. Dazu trägt auch bei, dass alle 34 Wohnungen des Betreuten Wohnens an der Bahnhofstraße belegt sind, ebenso wie die acht Plätze in der WG für Dementiell Erkrankte (Heidestraße). Für beide Einrichtungen gibt es Wartelisten. Aus Kostengründen aufgrund des enormen Energieverbrauchs geschlossen wurde Ende vergangenen Jahres das Warmwasserbecken, so dass auch die beliebte Wassergymnastik eingestellt wurde. Dieser Schritt erfolgte in Absprache mit der Physiotherapiepraxis im ASZ: Weil therapeutische Wassergymnastik seitens der Ärzte kaum noch verschrieben wird, erfolgt auch keine Nutzung „auf Rezept“ mehr.

Nach dem Ende der Coronamaßnahmen im Mai 2022 bietet die Begegnungsstätte des ASZ wieder ihr umfängliches Programm. Auch wenn die Besucherzahlen nicht ganz an die Vor-Coronazeiten herankommen, sei ein positiver Trend erkennbar, berichtete Erhart. Ungebrochen ist eine steigende Nachfrage nach mobilen sozialen Hilfen. Die ehrenamtlichen Helfer tragen in erheblichem Maße dazu bei, dass Senioren und Behinderte mit größtmöglicher Selbständigkeit ihr Leben in den eigenen vier Wänden meistern können.

Es besteht großer Bedarf an weiteren ehrenamtlichen Helfern

2022 waren 82 Helfer in 121 Haushalten mit Reinigungs- und Küchenarbeiten, Besorgungen oder Fahrdiensten im Einsatz und leisteten dabei 8642 Stunden. Es bestehe großer Bedarf an weiteren ehrenamtlichen Helfern, so Erhart. Übrigens wird deren Arbeitszeit mit einer steuerfreien Aufwandsentschädigung von 12,50 Euro entlohnt.

Und noch eine Stelle ist im ASZ vakant: Nach den sehr guten Erfahrungen mit einem „Bufdi“ (Beschäftigter im Bundesfreiwilligendienst) möchten Verein und Geschäftsleitung den Posten gerne wieder neu besetzen. Weitere Infos unter www.asz-eching.de oder Tel. (0 89) 3 27 14 20.