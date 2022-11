Wegen neuem Job: Mann stiehlt Auto, um zu Termin zu kommen

Vor Gericht musste sich ein Autodieb verantworten, der einen Caddy gestohlen hat, um damit zu einem beruflichen Termin zu fahren. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Wegen eines neuen Jobs hat sich ein Autodieb einen fremden Wagen geschnappt, um nach München zu kommen. Fragwürdig war auch die Reaktion des Caddy-Eigentümers.

Eching/Landshut - In Wildwestmanier hatte der Geschädigte, Inhaber einer Transportfirma in Unterschleißheim, am 6. Juli versucht, den Autodieb (33) zu stellen. Mittels GPS hatte er den VW Caddy orten können, danach lauerte ihm ein Firmenmitarbeiter an der Autobahnausfahrt Freising-Ost in einem Sprinter auf, den er quer über die Fahrbahn platziert hatte, um den Dieb zu stoppen. Aber als der Mann die „Straßensperre“ sah, stieß er zurück, rammte dabei einen Porsche und fuhr am Hindernis vorbei zum angestrebten Ziel. Erst später wurde er geschnappt.

Jetzt musste sich der 33-Jährige vor Gericht verantworten – nicht nur wegen dieses einen Falls. Die Liste der Anklagepunkte war lang: Vorgeworfen wurde ihm vor dem Amtsgericht Landshut besonders schwerer Diebstahl in zwei Fällen, Diebstahl in Mittäterschaft, Gefangenenbefreiung und Strafvereitelung.

Der Dieb brachte den Wagen von selbst zurück

Sein Mandant sollte an diesem Tag bei einer Firma in München einen Arbeitsvertrag unterschreiben, erklärte Verteidiger Thomas Fauth zu dem Vorfall am 6. Juli dieses Jahres. Aber er habe kein Fahrzeug gehabt und daher beschlossen, sich den Caddy „auszuleihen“, der an einer Tankstelle in Eching geparkt war. Dort besitzt der Unternehmer, dem das Fahrzeug gehört, offenbar Stellplätze.

Tatsächlich hatte der Angeklagte das Fahrzeug zurückgebracht – nach dem Termin, von dem er sich durch den Unfall nicht abhalten hatte lassen. Den Schlüssel für das Fahrzeug will der Angeklagte, der seit dem Vorfall in U-Haft saß, laut Verteidiger am Vortag zufällig entdeckt haben. Der Angeklagte habe an der Tankstelle Bier holen wollen, als er den auf einem Vorderreifen des Autos abgelegten Schlüssel entdeckt habe.

Der Mann hatte auch ein Rad geklaut, es gehörte der Frau eines Polizisten

Folgt man den weiteren Anklagepunkten, so ist der 33-Jährige nicht gern zu Fuß unterwegs. Bereits Mitte Juni hatte er in Neufahrn ein mit einem Zahlenschloss versperrtes Fahrrad im Wert von 200 Euro gestohlen.

Wenige Tage später wollte er ebenfalls in Neufahrn mit einem Bekannten ein Fahrrad entwenden, das ausgerechnet der Frau eines Polizisten gehörte. Der Beamte hatte die Männer beobachtet, sprach sie schließlich an und wies sich aus. Doch der Angeklagte zog den Polizisten von seinem Bekannten, der auf dem Fahrrad gefahren war, weg und drängte ihn derart ab, dass sie beide die Flucht ergreifen konnten.

Geschnappt wurde er erst nach dem Caddy-Klau – wie genau, wurde vor Gericht nicht thematisiert. Nachdem sich der Angeklagte im Wesentlichen geständig gezeigt hatte, beantragte Staatsanwalt Matthias Wollert eine Bewährungsstrafe von elf Monaten. Richter Markus Brümmer verhängte eine Bewährung von neun Monaten. (kö)