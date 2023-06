Wegen verspäteter Unterlagen: Echings CSU-Sprecher lässt Hauptausschuss-Sitzung platzen

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Nicht fristgerecht gingen die Erläuterungen für den Echinger Haupt- und Finanzausschuss an die Ratsmitglieder. (Symbolbild) © Forster

Das gab es in Eching so noch nie: Wegen nicht ordnungsgemäßer Ladung hat CSU-Fraktionssprecher Georg Bartl den Hauptausschuss-Termin am Dienstag platzen lassen.

Eching - Nachdem aktuell die wichtige Stelle für den Sitzungsdienst, zuständig für das Gemeinderats-Infoportal „Session“, vakant ist, hat Rathauschef Sebastian Thaler persönlich die Einstellung der Sitzungsunterlagen für den Haupt- und Finanzausschuss vorgenommen – nach seinen Worten rechtzeitig am vergangenen Mittwoch. Am Wochenende habe er lediglich noch eine Korrektur an der Datei vorgenommen, die deshalb mit dem späteren Änderungsdatum versehen war.

Einstellung der Erläuterungen ins Infoportal erst am Sonntag - definitiv ein Formfehler

Der genaue Hergang war im Nachhinein nicht mehr rekonstruierbar. Es bleibt der Tatbestand einer nicht ordnungsgemäßen Ladung. Dies wurde vom gesamten Gremium gerügt. Die Einstellung der fünfseitigen Erläuterungen ins Infoportal erfolgte laut digitalem Eingangsstempel demnach erst am Sonntag, definitiv ein Formfehler. Freilich sei der angesichts der kurzen Tagesordnung, in der „netto“ zwei DIN A4-Seiten Text mit zwei zu behandelnden Themen zu lesen sind, tolerierbar, so die Mehrheitsmeinung im Gremium – auch wenn es dazu die eine oder andere Schelte gab.

Georg Bartl (CSU): Seine Gegenstimme reichte, damit die Hauptausschuss-Sitzung vorzeitig abgebrochen wurde. © Archiv

Auch die von der CSU-Fraktion informierte Rechtsaufsicht des Landratsamtes hielt die Durchführung der Sitzung trotz nicht eingehaltener Frist für akzeptabel: Allerdings müsse dazu ein einstimmiger Beschluss gefasst werden. Diesem verweigerte sich Georg Bartl jedoch.

Die Freude im „Gästeblock“ hielt sich in Grenzen

So mussten am Dienstagabend neben dem Gremium auch die anwesenden Rathausmitarbeiter und die Zuhörer, die eigens zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung gekommen waren, unverrichteter Dinge wieder gehen. Und das stieß bei Letztgenannten auf Unverständnis. „Wenn es sich um die Erarbeitung von komplexen Sachverhalten mit umfangreichen Erläuterungen handeln würde, hätte ich jedes Verständnis, dass ein Gemeinderat auf einer Einhaltung von Fristen besteht, um sich mit der Materie befassen zu können. Aber bei den hier anstehenden beiden Themen auf Kosten von rund 20 Anwesenden ein sachlich nicht begründetes Exempel zu statuieren, ist rücksichtslos“, so ein Kommentar aus dem verärgerten „Gästeblock“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Als Folge der verhinderten Finanzausschuss-Sitzung wandern die dort vorgesehenen Punkte in die nächste Gemeinderatssitzung. Als besonders misslich kritisierten Bürgermeister und einige Räte zudem den Umstand, dass sich auch die im Anschluss im nichtöffentlichen Teil geplanten Entscheidungen zu neu zu besetzenden Stellen im Rathaus verzögern. Umso länger bleibt die Verwaltung in ihrer Handlungsfähigkeit gehandicapt.

Zur Erinnerung Die oftmals verspätet erfolgten Ladungen und Sitzungsprotokolle für die Echinger Gemeinderäte gaben fraktionsübergreifend bereits öfter Anlass zu Kritik an die Adresse von Bürgermeister Sebastian Thaler. Eine Gemeinderatsmehrheit hat in dem Zusammenhang einem FDP-Antrag zu einer Satzungsänderung mit Festlegung einer Fristsetzung zugestimmt, die eine zügigere Handhabung vorschreibt – außer in Sonderfällen, wozu auch Personalausfälle zählen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.