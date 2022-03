Echinger Genossinnen mit klarer Aussage: Im Lockdown hat „sie“ den Laden geschmissen

Von: Ulrike Wilms

Teilen

„Frauen schaffen das“: Das leicht abgewandelte Merkel-Zitat ist Teil der Plakataktion der Echinger Genossinnen. © SPD

Auch heuer verzichten Echings Sozialdemokratinnen darauf, zum Weltfrauentag einen Aktionstag wie vor der Pandemie abzuhalten. Dafür äußern sie sich schriftlich.

Eching - Ihr diesjähriger Beitrag besteht in einem schriftlichen Statement, bei dem der Fokus der Genossinnen auf den Leistungen der Frauen während des Lockdowns liegt, „die verstärkt den Laden am Laufen“ gehalten hätten. Öfter als Männer, so würdigen die Echinger Sozialdemokratinnen insbesondere die gestiegenen Anforderungen an Frauen und Mütter, hätten sie die Möglichkeiten des Homeoffice wahrgenommen und gleichzeitig die Familien mitversorgt. Gleichzeitig seien sie und auch Kinder während der Corona-Einschränkungen vermehrt häuslicher Gewalt ausgesetzt gewesen. „Es gibt noch viel zu tun!“, lauten also Analyse und Appell der Echinger Sozialdemokratinnen hinsichtlich Gleichstellung und Respekt für alle Geschlechter, die auch im 21. Jahrhundert immer noch nicht Realität geworden sind.

Eine Plakat-Aktion, die Mut machen soll

„Wir zollen Hochachtung all den Frauen, die trotz Verdichtung der täglichen Anforderungen zwei Coronajahre lang ganz selbstverständlich ihren Alltag organisiert haben“, heißt es in der aktuellen Plakat-Aktion – versehen mit der Mut machenden und solidarischen Behauptung: „Wir schaffen das!“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dabei geht es auch um Grundsätzliches: Die Genossinnen machen hinsichtlich der Frauenrolle in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik darauf aufmerksam, dass auch in der heutigen Zeit „tradierte Rollenbilder tief verwurzelt“ seien und dazu beitrügen, „Frauen zu benachteiligen“. Das belegten folgende Fakten: Bei der Entlohnung liegen Frauen, obwohl im Durchschnitt eher besser ausgebildet, noch weit hinter den Männern zurück. Führungsfunktionen in der Privatwirtschaft sind ihnen bisher nahezu vollständig verwehrt. Überrepräsentiert sind sie hingegen in sozialen Berufen und in der Pflege, im Einzelhandel und in der Gastronomie. Und: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in unterbezahlten Branchen sind weiblich.