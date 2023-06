Exkursion des Landschaftspflegeverbands durch die geheimnisvolle Dietersheimer Brenne

Interessiert lauschten die Teilnehmer der Führung durch die Flussheide den Ausführungen der Experten. © Fischer

Es sprießt und blüht - und das auf karstigem Boden. Ein Phänomen in den Dietersheimer Isarauen, dem der Landschaftspflegeverband nun auf den Grund ging.

Dietersheim - Es war eine illustre Gesellschaft, die sich da am Isardamm bei Dietersheim einfand. Mit von der Partie waren Gemeinderäte und Vertreter der Verwaltungen aus Neufahrn und Eching, Forstbeamte und Artenschützer. Mit Reinhard Menzel ging sogar der Forstdirektor und Behördenleiter vom Amt in Ebersberg und Erding mit. Eine prominent zusammengestellte Gruppe, die sich auf Einladung des Landschaftspflegeverbands Freising unter der Leitung von Matthias Maino und Fabian Eichhorn auf den Weg machte.

Heiß und sonnig: Das Wetter machte der „Brenne“ alle Ehre

Bezeichnender und anschaulicher hätte die Führung unter dem Titel „Die Dietersheimer Brenne blüht“ nicht sein können. Zum einen, weil es auf der zweieinhalbstündigen Exkursion eine Menge an seltenen Pflanzenarten zu bewundern gab, zum anderen, weil die Sommersonne schien und dem Namen „Brenne“ alle Ehre machte. Denn „Brenne“ kommt von „brennen“ – soviel war den über 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern schnell klar.

32 Hektar umfasst dieser Bereich insgesamt

Über den Isardamm ging es dann unweit des Treffpunkts, an dem sich die Beteiligten einander kurz vorstellten, in das von Magerrasen und Kiesboden geprägte, insgesamt 32 Hektar große Gebiet, besser gesagt in einen Bereich, den der Neufahrner Thomas Weber, ein passionierter Hobby-Botaniker, kennt wie seine Westentasche. Weber, der die Führung übernahm, verfügt über ein fundiertes Fachwissen, das er sich in 45 Jahren „Brenne-Studium“ vor Ort angeeignet und vertieft hat. So viel steht aus Sicht von Weber fest: Die Brenne, ihre Flora und Fauna ist einzigartig und in ihrer Fülle und Vielfalt unbedingt erhaltenswert.

Wie Eichhorn, zuständiger Projektleiter des Landschaftspflegeverbandes, eingangs erklärte, ist man seit 1990 hier tätig und damit beschäftigt, die „Magerraseninseln“ zu erhalten, sie zu entbuschen, zu hegen und zu pflegen – damit die Gesamtstruktur erhalten bleibt und eine Mosaikstuktur geschaffen wird. Ziel seien „offene, halboffene und geschlossene Bereiche“, wie es in einem Infoblatt heißt, das Eichhorn verteilte.

Ist vom Aussterben bedroht: die bunte Schwertlilie (Iris variegata), die in freier Natur kaum noch vorkommt. © Fischer

Was die „Dietersheimer Brenne“ alles zu bieten hat, das war einem Auszug der „Roten Liste Bayerns“ zu entnehmen. Viel spannender und interessanter aber war, es zusammen mit Weber selbst zu entdecken. Mit zu den absoluten Besonderheiten in der „Brenne“, die laut Weber nichts anderes als eine Flussheide darstellt, zählt die bunte Schwertlilie (Iris variegata). Eine ausdauernde, krautige Pflanze mit gelber Blüte und abgesetzten weißen Lippen und violetten Einsprengseln. Laut Weber eine vom Aussterben bedrohte Art, die ursprünglich in der Garchinger Heide beheimatet war. Damit sie nicht ganz von der Bildfläche verschwindet, wurde sie im Botanischen Garten in München „in Sicherheit gebracht“, wie Weber berichtete. „So etwas werden sie sonst auf freier Wildbahn in Deutschland nicht mehr sehen“, bekräftige der Hobbybotaniker.

MdL Johannes Becher von der Führung begeistert: „Fachlich hervorragend“

Kein Wunder, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dieser Exkursion begeistert waren. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Johannes Becher, der später zu der Gruppe dazugestoßen war, fand die Führung „fachlich hervorragend und äußerst interessant“. Trockenstandorte wie die Dietersheimer Brenne böten Lebensraum für bedrohte Arten und hätten somit eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung, teile Becher mit.

Alexander Fischer