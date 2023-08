Gummistiefel für die „Batz Wiesn“ - davon ließen sich Echings Festival-Besucher den Spaß aber nicht verderben

Das Wetter spielte nur am Rande eine Rolle

Die Mischung macht’s. Das galt auch bei der neunten Echinger Brass Wiesn: bayerisch und international, traditionell und modern. Da durfte es sogar regnen.

Und so „brasste“ es wieder ganz unterschiedlich. Bläsersound lässt sich, so die Philosophie der Brass-Wiesn-Macher, nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen. Viel Abwechslung und ganz viel Wumms kennzeichneten das Line-Up: Bairischer Hip-Hop a la Dicht & Ergreifend und Mundart-Elektro-Gstanzl wie von Erwin & Edwin waren genauso angesagt wie der virtuose Balkan-Brass der Roma-Band Fanfare Ciocarlia. Einen Großteil der über 80 Bands machten auch die bayerischen Blaskapellen aus, angefangen bei der Kapelle Josef Menzl bis zu den „ortseigenen“ Ensembles wie Echinger Blaskapelle, Musikverein St. Andreas und die Kohlstatt-Musikanten.

+ Da war was los: Jan Delay & Disko Nr. 1 bei ihrem Auftritt auf der Hauptbühne. © Wilms

Dabei wurde auch immer wieder mitgesungen – bei der „Vogelwiese“ oder beim „Land Tirol“, auf allen Bühnen, in den Festival-Hütten oder auch als Jam-Session auf dem Campingplatz. Mit dabei waren Festival-Magneten und bayerische Original-Mischungen mit Brass-Wiesn-„Abo“ wie die Keller-Steff-Big-Band, das Duo Tom & Basti oder die Fexer. Sein Eching-Debüt feierten derweil Hans Söllner & Bayamans’ Sissdem. Die prominentesten Wiederkehrer waren zweifellos Jan Delay & Disko Nr. 1 – dieses Mal ohne Gewitter.

Gaudi-Wettkampf mit Maßkrugstemmen, Fingerhakeln und Bierbank-Kraxeln

Mindestens ebenso wichtig wie das Musikprogramm war das gemütlich-bayerische Drumherum – mit Jodel-Workshop und Volkstanz, Böllerschützen, Goaßlschnoiza, „Hau den Lukas“, Weißbierkarussell oder dem bayerischen Gaudi-Wettkampf mit Disziplinen wie Maßkrugstemmen, Fingerhakeln und Bierbank-Kraxeln.

+ Dickes Lob fürs Publikum: Hannes Ringlstetter fand, die Echinger sind „die Geilsten“. © Wilms

Positiv kam an, dass sich in diesem Jahr vom Einlass bis zu den Verkaufsständen nirgends lange Schlangen bildeten; sicher auch dem Umstand geschuldet, dass heuer etwas weniger Festivalgäste nach Eching gekommen waren (15 000 bis 16 000 hieß es inoffiziell). Diese Rahmenbedingungen passten dann auch wieder deutlich besser zum ursprünglichen Konzept. Zudem hatte der Veranstalter an verschiedenen Stellen deutlich nachjustiert. Verstärkt worden waren die Sicherheitsmaßnahmen mit diversen Absperrungen und mehr Security. Eine weitere sichtbare Optimierung in puncto Sauberkeit brachten die unermüdlichen Aufräum- und Müllsammeldienste auf dem Gelände.

Neben der Musik spielte heuer auch das durchwachsene Wetter eine Hauptrolle. Allerdings: Ganz so schlimm wie die ursprüngliche Vorhersage wurde es – man denke an Wacken – nicht. Aber: Der Samstag wird wohl als Gummistiefel-Tag in die Festival-Geschichte eingehen. So kam auch das geschenkte Regen-Cape, das die Festivalbesucher beim Einlass erhielten, zum Einsatz.

+ Interessante Neuerung im Bereich der Gaudi-Wettkämpfe: das Bierbank-Kraxeln. © Wilms

Am frühen Nachmittag verwandelte sich durch den länger anhaltenden Regen die Brass Wiesn endgültig in eine „Batz Wiesn“. Angesichts von mindestens knöcheltiefem Matsch und Riesenpfützen drängten sich Vergleiche zu Wattwanderungen und Moorgebieten auf. Die Besucher sahen teils aus, als hätten sie Fangopackungen erhalten. Dies tat der Feierlaune allerdings keinerlei Abbruch. Der eine oder die andere nahm auch ein gewolltes Schlammbad. Und: Tanzen kann man auch in Gummistiefeln oder barfuß. Da war das Lob aus berufenem Mund von Hannes Ringlstetter mehr als angemessen: „Eching – ihr seid die Geilsten, ganz ohne Scheiß“.