Willkommenstreffen für Flüchtlinge in Eching: Die Sprachbarrieren waren schnell übersprungen

Von: Ulrike Wilms

Bei idealen äußeren Bedingungen fand das große Kennenlernen der rund 80 Besucher im Kirchgarten statt. © Wilms

Zu einem ersten Kennenlernen sind die neu in Eching angekommenen ukrainischen Flüchtlinge und ihre Gastfamilien im evangelischen Kirchgarten zusammengekommen.

Eching - „Wir haben ein offenes Herz in Eching“, schloss Pfarrer Markus Krusche neben den Gästen auch die anwesenden Unterstützer in seine Begrüßung mit ein. Bürgermeister Sebastian Thaler rief dazu auf, sich auf der Suche nach Rat und Tat auch ans Rathaus und den Helferkreis zu wenden, dessen Sprecher Gert Fiedler auch anwesend war. Der Kreis verfügt über die Mail-Adresse helferkreis_eching@yahoo.de. Seitens der Ukrainer wurde bereits auf Facebook auf ukrainisch-kyrillisch und deutsch eine eigene Seite ins Leben gerufen: „Flüchtlingshilfe in Eching“.

Die Kinder waren kaum auf Sprachkenntnisse angewiesen

Initiiert und schnell in die Tat umgesetzt wurde die sonntägliche Kennenlern-Veranstaltung vom evangelischen Kirchenvorstand. Bei strahlendem Sonnenschein ergab sich für die rund 80 Besucher eine gute Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen, während die Kinder mit Gleichaltrigen malen und spielen konnten. Wie sehr schön zu beobachten war, klappte das auch ohne Sprachkenntnisse.

Auch Übersetzungsprogramme auf dem Handy oder Englisch halfen bei der Kommunikation

Die Verständigung und der Informationsaustausch unter den Erwachsenen wurden dank ortsansässiger ukrainischer Muttersprachler sehr erleichtert. Teils leisteten auch Englischkenntnisse oder Handy-Übersetzungsprogramme gute Dienste.

Um künftig eine Anlaufstelle für die Ukrainer ebenso wie für hilfsbereite Unterstützer zu haben, steht immer mittwochs um 14 Uhr das evangelische Gemeindezentrum offen.