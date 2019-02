Die Wogen glätten und Sorgen ernstnehmen

Grundwasserstände haben bei Bauvorhaben und in so manchem Echinger Keller schon eine unerfreuliche Rolle gespielt. Aus diesem Grund wurde bei der Rathausbaustelle auch eine Wasserhaltung eingeplant. Diese Maßnahme hat im „Verein zur Verbesserung der Wohn- und Grundhochwasserverhältnisse“ und bei Anwohnern hohe Wellen geschlagen.

Eching – Um die Wogen zu glätten und sachlich über den Umfang und die Auswirkungen der Wasserhaltungsmaßnahme aufzuklären, hat die Gemeinde die Anwohner zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Bürgermeister, Bauverwaltung, Architektin Susanne Wehkamp sowie das mit den Planungen beauftragte Grundbaulabor München standen dem guten Dutzend Anwohner, denen ihre Sorgen und Ängste deutlich anzumerken waren, geduldig Rede und Antwort.

Geologe Dr. Adrian Huber zeigte auf, wie während einer sechswöchigen Tiefbauphase, die im zeitigen Frühjahr geplant ist, ein rund 50 Quadratmeter großer Bereich der Tiefgarage zum Austausch der Bodenplatte trockengelegt werden kann – falls es der Wasserstand erforderlich macht. Er sprach von einer vergleichsweise „kleinen Maßnahme“, und zeigte auf, wie das abpumpte Grundwasser auf das Gelände der katholischen Pfarrei geleitet wird und dort in fünf Schluckbrunnen versickert. Der maximale Betriebsspiegel bei Voll-Leistung beträgt dabei 50 Liter pro Sekunde.

Wie Gruber erläuterte, beträgt dann der kurzzeitige Anstieg, der in konzentrischen Kreisen um die Brunnen herum gemessen wird, in Entfernung von 30 Metern nur noch zehn Zentimeter. Diese sind nach einer Viertelstunde auch wieder abgeflossen und tangieren lediglich drei Wohnhäuser an der Roßberger Straße „am Rande“.

Bei dem einen oder der anderen Anwesenden blieb die Skepsis groß – so manches Mal auch begünstigt durch die mangelnde Bereitschaft, zuzuhören und Fakten anzuerkennen, wie etwa, dass die Menge des Wassers sich durch Abpumpen und Wiedereinleiten nicht verändert. Auch Kritik an der katholischen Pfarrei wurde laut, die ihren Grund und Boden zur Verfügung gestellt hatte. Gerade diese Tatsache versuchte Kirchenpfleger Wolfgang Ellegast als vertrauensbildendes Argument anzuführen. Denn daran lasse sich erkennen, dass von Seiten der Kirchenverwaltung und des Ordinariats keine Bedenken vorhanden sind, dass – allen voran – das nahegelegene Pfarrbüro in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Zusätzliche Sicherheit in Form eines zuverlässigen „Frühwarnsystems“ stellen insgesamt drei Messstationen dar. Dort wird rechtzeitig erkennbar, wenn „Gefahr im Verzug“ ist, also Starkregenfälle oder Hochwasserereignisse zu einem kritischen Grundwasseranstieg führen. Wehkamp ergänzte, dass gegenwärtig das kritische Niveau noch gar nicht erreicht sei.

Gerne wurde auch das zusätzliche Angebot der Familie Reichlmair aus der Roßberger Straße 11 angenommen, als vierte Station die hauseigene Messstation mit auszulesen. Im Moment sei „kein Wasser in Sicht“ bestätigte das Ehepaar, dessen Grundstück den Schluckbrunnen mit am nächsten gelegen ist.

Mitnehmen konnten die Besucher auf jeden Fall ein Versprechen von Gemeinde und Architektin: „Das Recht des Bürgers hat Vorrang. Ihr Eigenheim hat Priorität vor der Rathausbaustelle“. Für den unwahrscheinlichen, aber nicht unmöglichen Fall, dass das abgepumpte Grundwasser bei außergewöhnlich großen Niederschlagsmengen private Kellergeschosse bedroht, werden die Pumpen abgeschaltet.