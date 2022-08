Zivilschutz der Ukraine unterstützt: Eching und Rudelzhausen spenden alte Feuerwehrautos

Alt-Fahrzeuge der Feuerwehren Eching und Rudelzhausen wurden jetzt an die Ukraine gespendet. Die Überführung zum Zwischenstopp in Polen übernahmen (ab 2. v. l.) Manfred Wutz, Andreas Weber, Hermann Sowade und Benjamin Wutz. Grünen-MdB und Feuerwehrmann Leon Eckert (l.) hatte die Aktion in die Wege geleitet. © Eckert

Zwei ausrangierte Feuerwehrautos aus dem Landkreis Freising sind jetzt über Polen in die Ukraine gebracht worden. Dort sollen sie den Zivilschutz verstärken.

Eching/Rudelzhausen – In einem Konvoi des brandenburgischen Landesfeuerwehrverbands sind kürzlich zwei gespendete Feuerwehrautos aus den Gemeinden Eching und Rudelzhausen über Polen in die Ukraine gebracht worden. Gemeinsam mit den beiden Bürgermeistern und dem Landesfeuerwehrverband Brandenburg hatte der Bundestagsabgeordnete Leon Eckert (Grüne) die Spende der zwei Fahrzeuge in die Ukraine auf den Weg gebracht.

Eckert erklärt dazu: „Der Zivilschutz in der Ukraine ist mit einer schier unlösbaren Aufgabe konfrontiert. Der brutale Angriffskrieg Russlands hat nicht nur tragischerweise Menschenleben gekostet, sondern auch die Ressourcen für den Zivilschutz erheblich beschädigt.“ Er sei daher froh, zumindest an einer Stelle punktuell unterstützen zu können. Die Autos würden in den ukrainischen Feuerwehren wieder eine Verwendung finden, nachdem sie von den Gemeinden in der Region aufgrund von Neuanschaffungen ausgemustert worden seien.

Eckert: „Mein Dank gilt an dieser Stelle besonders den beiden Feuerwehren und ihren Gemeinden, die uns die Fahrzeuge überlassen und uns in der Organisation unterstütz haben. Auch beim Landesfeuerwehrverband Brandenburg und deren Vizepräsidenten, Daniel Brose, möchte ich mich herzlich bedanken.“ Ohne ihre Logistik und unermüdliche Unterstützung sei die Spendenaktion in der Form nicht möglich gewesen.

Ehrenamtliche Fahrer im Einsatz

Ein weiteres großes Dankeschön richte er an die vier ehrenamtlichen Fahrer aus der Region, die die Autos nach Polen gebracht haben, um sie dort den ukrainischen Kollegen zu übergeben. „Zu guter Letzt möchte ich auch die Gastfreundschaft der polnischen Kolleginnen und Kollegen nicht unerwähnt lassen, die die Autos mitsamt Fahrer empfangen und den Weitertransport koordiniert haben“, betont der Abgeordnete. „Ohne die Hilfe der vielen ehrenamtlich Engagierten wäre dieser Kraftakt nicht vorstellbar gewesen.“

