„Zukunft Eching“: Bürgerdialog soll Belebung der Ortsmitte voranbringen

Von: Ulrike Wilms

Um sich ein Bild davon zu machen, was den Bürgern in Eching fehlt, notierte Architektin Barbara Hummel alle Antworten auf orangefarbenen Zetteln. © Wilms

Die Gemeinde Eching soll attraktiver und die Ortsmitte belebt werden. Vorschläge dazu werden im Rahmen des Bürgerdialogs „Zukunft Eching“ gesammelt.

Eching – Seit über 30 Jahren ist eine „Zukunftsvision“ des Echinger Ortszentrums rund um den Bürgerplatz Thema im öffentlichen wie auch politischen Diskurs. Davon zeugt unter anderem auch eine ganze Schublade voller Pläne von Architekturbüros und aus Bürgerworkshops in der Bauabteilung. Nun soll es aber wirklich konkret werden mit der Belebung der Ortsmitte, einer Attraktivitätssteigerung und verbesserter Aufenthaltsqualität.

„Wie wollen wir unser Eching entwickeln?“ So hieß es auf den Einladungsplakaten zum Bürgerdialog „Zukunft Eching“. Bei der Beantwortung der Frage, welche vorrangigen Wünsche die rund 14.000 Bewohner an ihren Wohnort und Arbeitsplatz haben, sind alle Bürger, denen die Gestaltung der Gemeinde am Herzen liegt, aufgerufen. Kürzlich fand eine öffentliche Auftaktveranstaltung mit Ortsbesichtigung, einem Referat zur städtebaulichen Bestandserhebung, und ganz wichtig, mit abschließenden Stellungnahmen der gut 20 anwesenden Teilnehmer statt.

ISEK liefert neuen Impuls

Deutlich zur Attraktivitätssteigerung beigetragen hat bereits die Fertigstellung des neuen Rathauses mit seiner Öffnung zum Bürgerplatz und vor allem mit dem zum Spielen einladenden Brunnen an seiner Ostseite. Einen neuen Impuls liefert aber insbesondere die Aufnahme der Gemeinde in das mit üppigen Fördergeldern ausgestattete Städtebauförderungsprogramm des Freistaates. Um sich allerdings die bis zu 60-prozentige Förderung zu „verdienen“, sind die subventionierten Kommunen gehalten, ein so genanntes „ISEK“ (Integriertes städtebauliches Konzept) aufzulegen – in einem Prozess, der mindestens auf eineinhalb Jahre geschätzt wird. Ein essenzieller Bestandteil dabei ist die Bürgerbeteiligung.

Mit der Erstellung des ISEK betraut wurde seitens der Gemeinde das Münchner Planungsbüro Hummel und Kraus. Im Fokus von dessen im Januar erhobenen Bestandsaufnahme steht zunächst der zusammenhängende städtebauliche Umgriff zwischen Bürgerhaus, ASZ, Grasslhaus, dem von der Gemeinde erworbenen Huberwirt-Immobilie und dem neuen Rathaus. Mit einbezogen sind aber auch Überlegungen zum zukünftigen Gesicht und zur längerfristigen Nutzung von Bahnhof- und Waagstraße. Gerade bei diesen beiden Straßen wird das schwierige Spannungsfeld zwischen vorstädtisch und dörflich geprägtem Charakter exemplarisch vor Augen geführt.

Beim gut einstündigen Rundgang sahen sich die Anwesenden in ihrer Meinung über das reichlich vorhandene Verbesserungspotenzial in einer nicht genau definierten Echinger Ortsmitte durch Städteplanerin und Architektin Barbara Hummel bestätigt. Für einen überdimensionierten Bürgerplatz („Wo sind hier die Bürger?‘“) werden ebenso wie für eine Bahnhofstraße mit vielen Parkplätzen (und nahegelegener, leerer Tiefgarage), in der den Bedürfnissen „der Menschen auf der Straße“ nicht Rechnung getragen wird, Lösungsansätze gesucht – im Dialog zwischen Planern, politischen Entscheidungsträgern und Bürgern. An die Adresse der Anwesenden gewandt, stellte Hummel klar: „Sie sind hier die Fachleute.“

Ein Umdenken im Gemeinderat und in der Bevölkerung ist notwendig

Aber auch ihre unvoreingenommene Sicht von außen förderte nachdenkenswerte und neue Aspekte zutage. Sie wolle keinesfalls Schwarz-Weiß-Malerei betreiben, versicherte die Städteplanerin, aber in mancherlei Hinsicht müsse ein Umdenken stattfinden im Gemeinderat und in der Bevölkerung. Beispielsweise weg von der Auto-Orientierung, wie beim Negativbeispiel Bahnhofstraße oder Unterer Hauptstraße, wo viel Blech das Bummeln oder den Aufenthalt im Café unattraktiv machen. Auch gelte es ihrer Meinung nach bei der Entwicklung von Wohnquartieren mit Charakter und öffentlichen Grünflächen, Geschosswohnungsbau zu forcieren anstelle von Einfamilien- und Doppelhäusern. Eine ihrer Anregungen betraf die (land)wirtschaftliche und demografische Entwicklung, die sich möglicherweise bei den Immobilien und Grundstücken der dörflich geprägten Waagstraße abzeichnet, „für Investoren hochattraktiv“, so ihre Warnung: „Die Realität ist beinhart.“ Hier habe es die Gemeinde im Austausch mit den Besitzern durch die rechtzeitige Aufstellung eines Bebauungsplans in der Hand, zukünftige Planungen in städtebaulich vernünftige, verträgliche und gewünschte Bahnen zu lenken.

Beim Bahnhof besteht Handlungsbedarf

Wie Hummel im Anschluss an die Besichtigung bei ihrem Vortrag im Bürgerhaus verdeutlichte, geht es bei der weiteren Ortsentwicklung um eine Gesamtschau mit ganz vielen Aspekten und Handlungsfeldern, unter anderem die Berücksichtigung von Altersstruktur, Bildung, Freizeit, Wirtschaft, Wohnen, Mobilität, Kultur, Sozialleben – und keinesfalls um isolierte Betrachtungen. Dazu stellt das ISEK den Fahrplan auf. Und den bestimmen maßgeblich die Echinger Bürger selbst: Um sich ein bürgernahes Bild darüber zu verschaffen, was den Einwohnern an ihrem Wohnort gefällt , oder was ihnen fehlt beziehungsweise negativ aufstößt, wurden jeweils rund 20 Antworten aus dem Auditorium schriftlich fixiert. Schlechte Noten gab es für den starken Durchgangsverkehr, mangelnde Barrierefreiheit und den nicht behindertengerechten Bahnhof, fehlende Jugendeinrichtungen und schmale und zugestellte Gehwege. Als besonders positiv herausgestellt wurden etwa S-Bahn-Nähe, Alten- und Servicezentrum, Bildungs- und Kulturangebote, Natur und Badeseen, das ehrenamtliche Engagement und die Vereine. Diese Erhebung dient natürlich auch als Grundlage weiterer Bürgerbeteiligung.

