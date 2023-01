Närrische Tradition: Heuer findet bereits zum 50. Mal der Faschingsumzug in Günzenhausen statt

An kreativen Kostümen mangelt es beim Faschingsumzug in Günzenhausen nie. So waren etwa beim Gaudiwurm 2016 die lustigen Hühner los. © Wilms

In Günzenhausen findet heuer wieder ein Faschingsumzug statt - und das bereits zum 50. Mal. Doch eigentlich gibt es diese närrische Tradition schon länger.

Günzenhausen – In Günzenhausen wird es nach zwei Jahren Zwangspause am Sonntag, 19. Februar, wieder einen Faschingsumzug geben. Um die Organisation kümmert sich wie immer der ortsansässige Burschenverein. Der Umzug blickt auf eine lange Tradition im Ort zurück, sodass er 2023 bereits zum 50. Mal stattfinden wird.

Der erste Faschingsumzug fand bereits zwischen 1951 und 1953 statt und wurde von Mitgliedern des Burschenvereins Günzenhausen, unter anderem Adolf Prinzbach und Michael Bachmeier, durchgeführt, welche damals bis zu vier Wägen mit einem Ochsen- oder Pferdegespann am Faschingssonntag ziehen ließen. Vereinzelt wurde jedoch auch schon ein Traktor als „Zugtier“ eingesetzt. Doch erst im Jahre 1973 wurde der Günzenhauser Faschingsumzug zu einer festen Institution, so wie man ihn auch noch heute kennt.

Nach alter Tradition startet der Faschingsumzug am Vormittag des Faschingssonntages in Hörenzhausen. Dies ist dadurch begründet, dass Hörenzhausen in den Anfangsjahren des Umzuges noch zur Landgemeinde Günzenhausen gehörte, ehe beide in eine andere Gemeinde eingegliedert wurden. Der Umzug führt nach demnach von Hörenzhausen über Günzenhausen und Ottenburg in Richtung Deutenhausen, wo es in den Anfangsjahren auf dem Hof des damaligen Günzenhausener Bürgermeisters Jakob Hechenberger eine Zwischenstation gab. Eine solche dürfte bei einer derartigen Veranstaltung wohl einmalig sein. Nachfolgend fand die „Mittagspause“ stets im Hof der Familie Rottmeier in Deutenhausen statt, bei der sich Teilnehmer vor dem Rückweg nochmals stärken konnten. Der Umzug endet schließlich gegen 14 Uhr im Hof des beheimateten Gasthauses, bei dem jeder einzelne Wagen und jede Fußgruppe durch den Hofmarschall originell vorgestellt wird. Anschließend beginnt das Faschingstreiben im Hof, zu welchem jeder herzlich willkommen ist.

Kein Burschenball mehr

Bis 2003 fand im Anschluss an den Gaudiwurm, wie der Umzug in Günzenhausen traditionell bezeichnet wird, der Burschenball des Vereins statt. Dabei trat am Abend das Prinzenpaar mit seiner Garde, sowie die Burschengarde mit seiner Mitternachtsshow auf. In den darauffolgenden Jahren fand der Burschenball an einem separaten Termin statt, und es traten neben der weiterhin bestehenden Burschengarde ausschließlich Garden aus den umliegenden Ortschaften (Eching, Schleißheim, Kammerberg/Fahrenzhausen) auf. Diese Tradition wurde bis zum Jahre 2018 im Gasthaus Grill fortgeführt, welches noch am Ende desselben Jahres schließen musste. Seither ist eine Durchführung der Günzenhauser Faschingsbälle leider nicht weiter möglich.

In den Jahren 2021 und 2022 kam der Umzug aufgrund der Corona-Pandemie zum Stillstand, weswegen sich der Burschenverein Günzenhausen heuer umso mehr auf das 50. Jubiläum seines Faschingsumzuges freut.

Anmeldung für den Gaudiwurm beim Burschenverein

Der Faschingszug Günzenhausen findet am Faschingssonntag, 19. Februar, statt. Start ist um 9.30 Uhr in Hörenzhausen. Ab 14 Uhr werden die Wagen und Gruppen im Wirtshof vorgestellt, anschließend ist Faschingstreiben mit DJ, Bar und Verpflegung. Wer beim Gaudiwurm mitgehen möchte, soll sich schnellstmöglich anmelden – per Mail an burschenverein.guenzenhausen@gmail.com oder unter Tel. 01 76/47 79 19 44.

