Doppelter Vereinsgründer und fleißiger Bankdirektor: Echinger Bürgermedaillenträger Hans Huber wird 80

Von: Ulrike Wilms

Feierte jetzt seinen 80. Geburtstag: Hans Huber. © Wilms

Hans Huber, ehemaliger Direktor der Raiffeisenbank Eching und Träger der Echinger Bürgermedaille, ist dem „Club der 80er“ beigetreten.

Eching - Zu Hubers liebsten Gratulanten zählten Ehefrau Maria, Sohn und Tochter sowie die vier Enkeltöchter. Aber auch rund 30 Gäste, Freunde und gute Bekannte waren am vergangenen Wochenende zum Geburtstags- und Gartenfest eingeladen.

Seine Jugend in Pulling in Kriegs- und Nachkriegszeiten war hart. Bereits im Alter von 15 Jahren wurde er Vollwaise und kam zu einer Pflegefamilie nach Freising. Dort besuchte er die Handelsschule. Sein Plan, sich im Anschluss bei der Bundeswehr zu bewerben, war aufgrund seines jugendlichen Alters zum Scheitern verurteilt. So begann Hans Huber sein Berufsleben zunächst als Hilfsarbeiter beim Merkur und im Löwenbräu, hatte dann aber das Glück, dass er einen Arbeitsplatz bei der Echinger Raiffeisenniederlassung an der Heidestraße bekam.

Der Raiba blieb Huber sein ganzes Berufsleben lang treu

Zur damaligen Zeit unterhielt die Genossenschaft neben einer Kasse vor allen Dingen den Handel mit Baustoffen und Futtermitteln. Der Raiba blieb Huber sein ganzes Berufsleben lang treu. Es gelang ihm eine beachtliche Karriere: Mit autodidaktischem Fleiß, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen nutzte er jede Gelegenheit, sich fortzubilden, besuchte Seminare im Bereich Buchhaltung, Kredit und Betriebsorganisation. Als 24-Jähriger bestand der Jubilar im „Ausnahmeverfahren“ den Abschluss als Bankkaufmann. Durch ein bankbetriebliches Hauptseminar stieg er in der Folge in die Führungsetage auf. Er beendete seine Laufbahn 2000 als Bankdirektor.

1968 hatte Hans Huber seine spätere Frau Maria, wie er Vollwaise, als Brautführer eines guten Freundes kennengelernt: Sie war die Schwester der Braut. 1978 bezog die inzwischen vierköpfige Familie ihr Haus am Lohweg.

1977 hob er mit 36 Gleichgesinnten den am Echinger See beheimateten Fischereiverein aus der Taufe

2010 wurde Huber vom damaligen Bürgermeister Josef Riemensberger mit der erstmalig verliehenen Bürgermedaille ausgezeichnet. Dafür gab es einige Gründe: Als Vereinsgründer der Sing- und Musikschule Eching in den 70er Jahren darf Huber als Mit-Initiator der Einrichtung gelten, die seit September 1979 unter kommunaler Trägerschaft steht. Auch eine weitere Vereinsgründung auf seinen Anstoß zurück: 1977 hob er mit 36 Gleichgesinnten den am Echinger See beheimateten Fischereiverein aus der Taufe und war elf Jahre lang Vorsitzender.

Nach Beendigung seines aktiven Berufslebens im August 2000 hat Hans Huber sich einer neuen Herausforderung gestellt und ehrenamtlich die Kapitaleinwerbung bei Errichtung und Betrieb der Wohnanlage „Betreutes Wohnen“ an der Heidestraße übernommen. 2001 gründete sich die „Betreutes Wohnen in Eching GmbH und Co. KG“ mit den beiden Geschäftsführern Josef Riemensberger und Hans Huber. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit hat bis zum heutigen Tage Bestand.

Seit der Einweihung der Betreuten Wohnanlage Ende 2007 hatte Huber als Ansprechpartner für die Bewohner stets ein offenes Ohr. Nun aber, so wünscht er sich, gewissermaßen zum 80. Geburtstag, wäre es Zeit für einen Nachfolger. Das Radeln übt er zusammen mit seiner Frau noch immer sehr gerne aus. Schon jetzt freuen sich die beiden auf ihre im August geplante Radtour entlang der Elster.