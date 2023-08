Geselligkeit, Gemütlichkeit und Geschichte beim zwölften Echinger Waaghäuslfest

Es war so heiß wie noch nie

Zur zwölften Auflage des Echinger Waaghäuslfestes sollte es besonders warm werden. Die Leute kamen in Scharen - nicht nur um zu essen und zu trinken.

Eching – Die Sonne und der blaue Himmel zeigten sich den Echingern beim Waaghäuslfest durchaus gewogen. Doch mit 31 Grad hatte es Petrus fast zu gut gemeint. Bei hochsommerlichen Temperaturen kann das diesjährige Dorf- und Straßenfest an der Waagstraße rund um die alte Viehwaage in seiner zwölften Auflage durchaus als das bis dato heißeste in die Festchronik eingehen.

Im Jahr 2009 gab es das erste Fest dieser Art

Zur Erinnerung: Das erste Echinger Waaghäuslfest datiert aus dem Jahr 2009. Damals hatten die „Waaghäuslfreunde“, überwiegend alteingesessene Landwirte und Mitglieder der Heimatbühne, die Bevölkerung eingeladen, die von ihnen initiierte und in Eigenregie durchgeführte Restaurierung des damals 110 Jahre alten Waaghäusls als Relikt einer bäuerlichen Vergangenheit miteinander zu feiern. Dabei wurden die drei Komponenten Geselligkeit, Gemütlichkeit und Geschichte der „Gmoa“ gekonnt miteinander verknüpft. Und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben.

Aber nicht nur das Waaghäusl legte Zeugnis ab von Echings Vergangenheit, sondern auch ein sehenswertes Spalier mit alten Bulldogs aus dem Besitz verschiedener Bauernfamilien. Im Rahmen des 1250-jährigen Jubiläums hatte Gemeindearchivarin Rebecca Eckl heuer als darauf abgestimmtes historisches und aktuelles Anschauungsmaterial auf großen Schautafeln Bilder vom diesjährigen Gründungsfest der 1200-Jahr-Feier anno 1973 gegenübergestellt. Eine Übersicht informierte zudem über die Jubiläums-Outdoor-Ausstellung mit dem Titel „Echinger Geschichte(n)“ und die im Gemeindegebiet verstreuten „Geschichtsorte“.

+ Heiß, heißer – Grillstation: Das Burschenteam war an der Bar, am Getränkeausschank und am Fleisch- und Steckerlfischgrill für die kulinarische Versorgung zuständig. © Wilms

Seit einigen Jahren haben die – zumeist auch in die Jahre gekommenen – Waaghäuslfreunde die Federführung für das Fest in jüngere Hände gelegt, nämlich die des Burschenvereins, weiterhin unterstützt von den Echinger Landfrauen und –natürlich unverändert – den Landwirten.

Bekannt und beliebt war und ist das Waaghäuslfest nicht zuletzt durch die gute Bewirtung mit Speis und Trank. Und so blieb auch in Eching am Samstag schon mittags die eine oder andere Küche kalt. Die selbst zubereiteten Köstlichkeiten vom opulenten und gut gekühlten Tortenbüffet des Landfrauencafes über den saftigen Schweinsbraten mit Kraut - und natürlich „Erdäpfe-Salat“ aus der Küche des Fischerhofes bis zur Grill-Station mit Würstln, Grillfleisch und Steckerlfisch lud zum Verweilen ein. Ein Übriges taten die kühlen bis prickelnd-süffigen Getränke vom goldenen Gerstensaft bis zur roten Bowle. So richtig voll wurde es an den Biertischen bei den tropisch anmutenden Temperaturen freilich erst bei einem etwas tieferen Sonnenstand. Nach einem oftmals an einem der beiden Echinger Seen verbrachten Ferientag trafen Hunderte von Besuchern ein, genossen das heimische Urlaubsflair und ließen sich verwöhnen.

Die Indersdorfer Blasmusik sorgte für den musikalischen Rahmen

Bis in den Abend hinein und über viele Stunden spielte dazu die Indersdorfer Blaskapelle fröhlich und unermüdlich auf, intonierte das eine oder andere Prosit auf die Gemütlichkeit und sorgte zu fortgeschrittener Stunde sogar noch mit Schlagermelodien für allerbeste Stimmung unter den Besuchern. Rund um das festlich erleuchtete Waaghäusl mit seinem Maibaum nutzten viele Gäste die Gelegenheit, gemeinsam einen wunderschönen Sommerabend bei lauen Temperaturen ausklingen zu lassen.