Einbruch in Freisinger Schule: Täter verursacht hohen Sachschaden

Ohne Rücksicht auf Verluste hat sich ein Unbekannter Zutritt zur Paul-Gerhardt-Schule in Freising verschafft. Dabei hinterließ er nicht nur hohen Sachschaden.

Ein Unbekannter ist in die Paul-Gerhardt-Schule in Freising eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr. Der Einbrecher demolierte mehrere Türen, um sich Zutritt zu den Verwaltungsräumen zu verschaffen. Hier beschädigte er auch Schließfächer und entwendete daraus Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags. Sachschaden: rund 4000 Euro.

Gut zu wissen

Die Polizei bittet um Hinweise, Tel. (0 81 61) 5 30 50.

