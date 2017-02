Der eine ohne Führerschein, der andere betrunken

Zwei Männer wurden am Montag in Hallbergmoos kontrolliert - beide ließen sich etwas zu Schulden kommen.

Hallbergmoos - Ein 27-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Freising war am Montagabend im Gemeindebereich Hallbergmoos mit seinem BMW ohne Führerschein unterwegs. Eine Streife der Polizeiinspektion Flughafen kontrollierte den Mann und stellte im Polizeicomputer fest, dass er seinen Führerschein kürzlich für ein Monat wegen eines Fahrverbots abgeben musste. Jetzt dürfte eine längere Sperre des Führerscheins dazu kommen.

Am Montag in den frühen Morgenstunden wurde ein 57-Jähriger aus dem Landkreis München erwischt, wie er - ebenfalls in Hallbergmoos - mit rund 0,9 Promille seinen Nissan lenkte. Auch er muss mit einer längeren Sperre rechnen.