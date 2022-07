Eine Schulzeit mit besonderen Herausforderungen: Abschlussfeiern an der Mittelschule Moosburg

Von: Nico Bauer

Teilen

Bestnoten bei der Mittleren Reife: (v. l.) Schulleiterin Karin Schmidt ehrte Mia Sperling, Milana Stalmakova und Jennifer Marschoun. Auch Josef Dollinger gratulierte. © Bauer

Die Mittelschule Moosburg hat ordentliche Arbeit geleistet. Bei der Verabschiedung der Absolventen waren gute Noten auch eine Bestätigung für die Lehrer.

Moosburg – Mit zwei Festakten hat die Moosburger Georg-Hummel-Mittelschule jetzt ihre Absolventen verabschiedet: Am Mittwoch bekamen erst die Neuntklässler Mittelschul- beziehungsweise Qualifizierten Mittelschulabschluss, am Donnerstag dann die beiden zehnten Klassen die Mittlere Reife verliehen.

Die Zehntklässler

Schulleiterin Karin Schmidt war sichtlich stolz auf die 47 Schüler der beiden zehnten Klassen. 88 Prozent haben bestanden und selbst Platz 23 hatte noch in der Gesamtnote eine Zwei vor dem Komma. „Corona hat es euch nicht leicht gemacht“, sagte die Rektorin, und deshalb müsse man die Leistungen besonders hoch bewerten. Zusammen mit Bürgermeister Josef Dollinger zeichnete sie die besten Schülerinnen aus, bei denen Milana Stalmakova mit einem Notenschnitt von 1,33 an der Spitze stand. Auf den weiteren Plätzen folgten Mia Sperling (1,44) und Jennifer Marschoun (1,56).

Feierlicher Abschied: Für die Schüler der neunten Klassen wurde am Mittwoch eine würdige Abschlussfeier ausgerichtet. © Spanier

Schulleiterin Schmidt betonte, dass die Noten nun beim Eintritt in die Erwachsenenwelt die Türen öffnen würden. „Wir haben das Beste gegeben, euch dafür vorzubereiten“, sagte Karin Schmidt. Sie registrierte auch voller Stolz, dass sich die jungen Schulabgänger zur Zeugnisvergabe elegant wie Erwachsene gekleidet hatten. Für einige Lacher sorgte sie mit dem letzten Hinweis an die Ex-Schüler: „Ihr solltet euch nicht immer auf die Tipps von TikTok verlassen.“

Einen anderen Ratschlag hatte der Moosburger Bürgermeister Josef Dollinger bei seinem Grußwort vor den neunten und zehnten Klassen parat. „Engagiert euch in Vereinen und in eurer Stadt“, lautete sein Wunsch. Die Gesellschaft brauche dieses Engagement von jungen Menschen. Auch als Chef der Stadtverwaltung profitierte Dollinger von der guten Arbeit an der Mittelschule, denn eine Absolventin der M10 wurde von der Stadt als Auszubildende eingestellt.

Die Neuntklässler

Von den neunten Klassen waren 70 Schüler zum Quali angetreten, 60 Prozent von ihnen haben den Abschluss geschafft. Schulleiterin Schmidt betont, dass diese Quote angesichts der alles andere als einfachen Coronajahre beachtlich sei. 23 Schüler hatten eine Durchschnittsnote von 2,5 und besser. An der Spitze der Neuntklässler stand Lisa Kieninger, die den qualifizierten Mittelschulabschluss mit 1,7 geschafft hat. Hinter ihr folgen in der Liste der Besten Jonas Hempel (2,1), Jale Oksal (2,1) und Diego Neumann (2,2).

Die Jahrgangsbesten der Neuntklässler: (v. l.) Diego Neumann, Jale Oksal, Jonas Hempel und Lisa Kieninger neben Schulleiterin Karin Schmidt und Bürgermeister Josef Dollinger. © Spanier

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bei den Abschlussfeiern gab es noch Sonderehrungen für soziales Engagement. Aus der neunten Klasse verabschiedete man mit Lorena Probst die 2. Schülersprecherin, die sich sehr als Mediatorin und Streitschlichterin engagiert hatte. In der zehnten Klasse endete die Schulzeit für Lukas Höllerer, der viele Jahre Schulsanitäter war. Weitere Auszeichnungen für soziales Engagement gingen an Bastian Weikl, Laura Kreidenweiß, Sophia Schmid und Mia Sperling aus dem M-Zug.

Stolze Eltern im Publikum: Die Schüler des M-Zuges wurden am Mittwoch bei einem Festakt in der Schäfflerhalle verabschiedet und von ihren Angehörigen gefeiert. © Bauer

Nach dem Abschied von der Mittelschule besucht der Großteil der Absolventen mit Mittlerer Reife nun die Fachoberschule für weitere Abschlüsse. 70 Prozent der Neuntklässler starten nun eine Berufsausbildung. Und manche nehmen einen neuen Anlauf für den Quali.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.