2 bis 3 Uhr: Energiepark Zolling

Der Energiepark Zolling der Onyx Power Gruppe betreibt ein Kohlekraftwerk, ein Biomasseheizkraftwerk, zwei ölbefeuerte Gasturbinen und eine Klärschlammtrocknungsanlage. © Mario Siegemund

Energie sichert Zukunft – Der Energiepark Zolling speist sicher und verlässlich Strom und Wärme ins Netz.

Es ist 2 Uhr: Auf der Warte leuchten am Monitor Störmeldungen auf. Der Schichtführer weist einen Mitarbeiter an, bei seinem Rundgang einige Stellen in der Anlage zu prüfen: „Manche Meldungen können wir elektronisch von der Warte aus beheben. Bei manchen Störungen ist es besser, vor Ort nachzuschauen.“ Am Standort Zolling betreibt die Onyx Power Gruppe ein Kohlekraftwerk, ein Biomasseheizkraftwerk, zwei ölbefeuerte Gasturbinen und eine Klärschlammtrocknungsanlage. Rund 130 Mitarbeiter sorgen an 365 Tagen rund um die Uhr für den reibungslosen Betrieb und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität.

In der Warte des Energieparks Zolling laufen alle Informationen über die Anlagen vor Ort und über die Außenwerke in Weihenstephan, Tuntenhausen und Hallbergmoos zusammen. Futuristisch sieht es in dem Raum aus: Eine Wand ist voller Monitore, es leuchten Lämpchen und Meldungen in allen Farben auf. Der Leitstandfahrer hat alles im Blick. Unter den Schichtmitarbeitern sind immer zwei Kraftwerker mit elektrischer Ausbildung und zwei mit mechanischer Ausbildung. So können kleine Störungen sofort erkannt und behoben werden.

Die Energiewelt von morgen gestalten

Dominik Maier mag die abwechslungsreichen Aufgaben auf der Warte und in der Turbinenhalle. © Energiepark Zolling

Viele wechseln nach der Ausbildung zum Industriemechaniker oder Betriebselektroniker in den Schichtbetrieb. Daran schließen sich Fortbildungen an der Kraftwerksschule in Essen an, zunächst die Ausbildung zum Betriebswärter und dann zum Kraftwerker. Wer darüber hinaus Schichtführer werden möchte, muss im Anschluss noch den Kraftwerksmeister anhängen. In Summe eine sehr umfassende und zeitintensive Ausbildung, die sich lohnt, wie Dominik Maier bestätigt: „Ich habe gerade meinen Vorbereitungskurs für den Kraftwerksmeister in Essen abgeschlossen. Im Juli geht es dann richtig los. Bis zur Meisterprüfung dauert es noch ein Jahr. Es ist zwar anstrengend, wieder die Schulbank zu drücken, aber ich lerne neben technischen Belangen auch Inhalte über Umweltschutz, Betriebs- und Personalführung, was sehr interessant ist. Als Kraftwerksmeister bin ich dann breit aufgestellt. Auch über den Kohleausstieg hinaus wird mein Beruf gebraucht.“

Ich schätze an meiner Arbeit, dass sie so abwechslungsreich ist. Man lernt hier viele technische Dinge. Wir haben vor Ort sehr große Komponenten: So große Pumpen, Getriebe und Motoren gibt es sonst nirgendwo.

Dominik Maier wird von seinem Arbeitgeber unterstützt, um mit Mitarbeitern wie ihm die Energiewelt von morgen zu gestalten.

Spannende Geschäftsfelder im Energiepark Zolling

Zurück auf der Warte: Links an der Wand hängt die große Anzeigentafel, die den „Fahrplan“ angibt. Zum einen wird der Strom vorab am Markt verkauft, zum anderen gibt das Dispatch (der Lastverteiler) kurzfristig vor, ob zusätzlich Strom eingespeist oder die Last reduziert werden muss. Gerade die Stromschwankungen im Netz durch die volatile Einspeisung der Erneuerbaren Energien müssen Mittellastkraftwerke wie das Kohlekraftwerk ausgleichen. Über Kraft-Wärme-Kopplung wird zudem auch Fernwärme ins Wärmenetz eingespeist.

Das in Kooperation mit den Freisinger Stadtwerken angesiedelte Biomasseheizkraftwerk erzeugt neben Strom auch Fernwärme. Die Klärschlammtrocknungsanlage trocknet mechanisch entwässerten Klärschlamm aus Kläranlagen, die in ganz Bayern liegen. Zwei Tonnen getrockneter Klärschlamm ersetzen CO 2 neutral eine Tonne Steinkohle.

Ein Arbeitgeber mit vielen Perspektiven und Benefits

Konrad Glück weiß am Schaltschrank genau, was zu tun ist, um eine Störung zu beheben. © Energiepark Zolling

Rund 40 Berufsbilder aus verschiedenen Bereichen machen den Energiepark zum attraktiven Arbeitgeber in der Region, weiß Kraftwerksleiter Roman Ritter: „Wir bieten nicht nur interessante Arbeitsplätze mit vielen Themengebieten, sondern unseren Mitarbeitern auch Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, Zuschüsse zum Fitnessstudio, Leasingangebote für E-Bikes, Homeoffice Möglichkeiten und die Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Wir bilden sowohl Elektriker als auch Mechaniker aus. Viele unserer Auszubildenden sind am Standort geblieben und haben sich hier weiterentwickelt, weil wir ihnen eine Perspektive bieten.“

Ausbilder Konrad Glück lädt alle interessierten jungen Leute zu einem Schnupperpraktikum ein: „Das ist wichtig, um herauszufinden, ob die künftige Arbeit auch den Vorstellungen entspricht. Die Bewerbung für das Praktikum ist völlig unbürokratisch: einfach telefonisch oder per E-Mail melden.“

Die Ausbildung für Elektroniker für Betriebstechnik erfolgt in Kooperation mit dem Bayernwerk in Pfaffenhofen und die Ausbildung für Feinwerkmechaniker in Kooperation mit Pracher in Moosburg. (bf)

Nachgefragt

Mein Arbeitsalltag wird durch vielseitige, standortübergreifende Tätigkeiten bereichert. Neben der Vertragsgestaltung umfasst das Reporting für den nationalen und europäischen Emissionshandel den Großteil meiner Aufgaben bei Onyx. Dabei schätze ich besonders den direkten Kontakt zu den Vertragspartnern und Behörden, aber auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen aller Kraftwerksstandorte.

Roland Puchinger, seit mehr als 40 Jahren am Standort tätig und ihm sehr verbunden. Bereits sein Vater hat hier als Kraftwerksmeister gearbeitet. Auch sein ältester Sohn hat seine Ausbildung hier gemacht und arbeitet nun auf der Schicht.

Ich bin gelernter Schlosser und Handwerksmeister. Seitdem wir Fernwärme auskoppeln, also seit 1989, bin ich für Themen rund um die Fernwärme zuständig. Ich fahre zu den Außenwerken in Weihenstephan und Hallbergmoos, beauftrage Wartungen, Reparaturen und bin Schnittstelle zum Bayernwerk und den Freisinger Stadtwerken.

Ich habe hier am Standort die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik absolviert, im Anschluss meinen Techniker gemacht und bilde jetzt selbst junge Leute aus. Die Vielfältigkeit am Standort fasziniert mich. Gerade jetzt in Zeiten der Energiewende habe ich Einblick in die Energieerzeugung. Ich kümmere mich gerne um die jungen Kollegen, denn sie sind unsere Zukunft. Das Arbeitsklima bei uns ist toll und die Arbeit sehr abwechslungsreich. Durch das Gleitzeitmodell bin ich zudem flexibel. Während der Revisionen sieht man viele Anlagenteile wie z.B. den Kessel oder die Turbine auch mal von innen. Das sind unglaublich spannende Einblicke.

Fakten & Kontakt

Gründungsjahr : 1958

: 1958 Mitarbeiter : ca. 130

: ca. 130 Strom für 320.000 Haushalte

für 320.000 Haushalte Wärme für 20.000 Einfamilienhäuser

Onyx Kraftwerk Zolling GmbH & Co. KGaA

Leininger Str. 1

85406 Zolling

E-Mail: kommunikation-zolling@onyx-power.com

Web: www.onyx-power.com

