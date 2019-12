Alpenländisches Adventsingen in der Freisinger Luitpoldhalle: Bravour-Stück der leisen Töne

+ Bis auf den allerletzten Platz ausverkauft war die Luitpoldhalle beim Alpenländischen Adventsingen des Freisinger Tagblatts. © Michalek

Freising– Dem Redaktionsleiter des Freisinger Tagblatts, Helmut Hobmaier, merkte man im Prolog der Veranstaltung die Freude und auch den Stolz an, dass dieses volksmusikalische Mammut-Werk wieder auf die Beine gestellt werden konnte. Denn natürlich hätte man es sich auch einfacher machen können mit einer volkstümlichen Darbietung. Aber das traditionelle Adventskonzert glänzte auch heuer wieder mit grandiosen Künstlern in sehr hoher Qualität. Der Volksliedsammler Kiem Pauli hätte an diesem Singen und Musizieren seine wahre Freude gehabt, so mühelos präsentierten die jeweiligen Gruppen eine unverfälschte Retrospektive der bayerischen Winterzeit. Beinahe konnte das Publikum die Ehrfurcht einer Bally Prell verspüren, die einst Ludwig Thomas Weihnachtsmärchen vertonte. Denn der Aufführung lag jener gleiche Zauber inne: Die Verkleinerung der Bühne auf die Gemütlichkeit einer Bauernstube, in der demütig von der Ankunft des Heilands gesungen wird.