Madlverein „Wuide Herzn“ feiert eine mehr als gelungene Trachtenflohmarkt-Premiere in Fürholzen

An der Kasse herrschte Hochbetrieb beim ersten Trachtenflohmarkt des Madlvereins „Wuide Herzn“. © Fischer

Mehr als 500 Schnäppchenjäger kamen bereits in den ersten drei Stunden zum ersten Fürholzener Trachtenflohmarkt. Kein Wunder: Die Volksfeste stehen vor der Tür.

Fürholzen - „Dirndlgwand, Dirndlblusen, Lederhosn, Hemden, Westen, Trachtenschmuck, Gürtel, Taschen und vieles mehr aus zweiter Hand gibt es beim großen Trachtenflohmarkt im Gemeinschaftshaus.“ So warb der Madlverein „Wuide Herzn“ im Vorfeld für die Premiere seiner Veranstaltung – mit durchschlagendem Erfolg. Es war ordentlich was geboten. Autos aus dem ganzen Landkreis säumten die Straßen, bis aus München kam die Kundschaft, um in Fürholzen ein Schnäppchen zu machen.

20 Euro für ein Dirndl, das auch noch auf Anhieb gepasst hat

Zu den interessierten Besuchern zählte auch Linda Ehbauer (22), die über die Mädchengruppe Wolfersdorf Wind von dem Trachtenflohmarkt bekommen hatte. Der Weg hat sich für die junge Frau gelohnt. Sie ergatterte doch glatt ein Dirndl für zwanzig Euro. Eines, das noch dazu auf Anhieb passte. Ehbauer war überglücklich mit ihrem Kauf. Sie zahlte geschwind und verschwand damit in der Menge.

An Publikum mangelte nicht. Was nicht nur am breit gefächerten Angebot an Trachtenmoden und den dazugehörigen Accessoires lag. Die Veranstaltung hatte Eventcharakter. Es gab ein Partyzelt, in dem ein Trio bodenständige bayerische Volksmusik zu Gehör brachte. Die beiden Brüder Leonhard (Ziach) und Vitus Barz (Gitarre) sowie Toni Weichselberger an der Tuba spielten groß auf. Die Polkas, Landler und Walzer kamen reihum an den Biertischen gut an, die Stimmung war prächtig.

Hatten bei diesem Andrang alle Hände voll zu tun: die Helferinnen an der Bar. © Fischer

Und Einkaufen macht natürlich hungrig und durstig. Die Helferinnen an der Bar und beim Kuchenverkauf hatten dementsprechend alle Hände voll zu tun. Kein Wunder, dass sich die Führungsriege der „Wuidn Herzn“ am Ende hoch zufrieden zeigte. „Ehrlich gesagt haben wir beim ersten Mal nicht damit gerechnet, dass so viele kommen“, erklärte Sabrina Köppl, eine der treibenden Kräfte beim Madlverein. Die Vorsitzende Bettina Geil fand, dass sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt hat. Wie sie auf FT-Nachfrage mitteilte, haben gut 20 der insgesamt 45 „Wuidn Herzn“, den harten Kern im Organisations-Team gebildet – also fast die Hälfte des Vereins. Man habe eigens einen „Arbeitskreis Trachtenflohmarkt“ eingerichtet – und entsprechende Vorbereitungen getroffen.

15 Prozent des Erlöses bleiben bei den Madln

Es gab viel zu tun bei über 120 Anbieterinnen und Anbietern sowie Hunderten von Teilen, die es zu sortieren und auszuzeichnen galt. Wie die Vorsitzende erklärt, war jedem Verkäufer, jedem Stück Ware eine Nummer zugeteilt. Alles wurde fein säuberlich in einem Ordner abgelegt, damit es an der Kasse auch mit rechten Dingen zugehen konnte.

Schnäppchenjäger aus Nah und Fern tummelten sich im Gemeinschaftshaus Fürholzen. © Fischer

„Wir bekommen 15 Prozent vom Verkaufserlös“, verriet Geil abschließend. Wie viel am Ende herausgekommen ist, stand am Sonntagabend allerdings noch nicht fest, soll aber noch bekanntgegeben werden, wie die beiden Sprecherinnen ankündigten. Dass es nicht der letzte Trachtenflohmarkt der „Wuidn Herzen“ war, davon ist nach diesem Erfolg jedenfalls auszugehen.

Alexander Fischer