Diskussion über Fahrenzhausener Haushalt - Gemeinderätin ist der Meinung: „Hat mit Realität nichts zu tun“

In was wird wann wie viel investiert? Die Vorberatungen zum Haushalt sorgen für große Diskussionen. © Tobias Hase

Bei den Vorberatungen für den Etat 2022 in Fahrenzhausen wurden Zweifel laut, wie viel denn umsetzbar sei. Die Verwaltung solle eine Prioritätenliste erstellen.

Fahrenzhausen – Der Haushalt für 2022 sorgt im Fahrenzhausener Gemeinderat für Diskussionen. Das wurde bei den jüngsten Vorberatungen im Planungs- und Bauausschuss am Montag einmal mehr deutlich.

Die großen Posten

Zu den größten anstehenden Posten für den Bereich Hochbau zählt Bürgermeister Heinrich Stadlbauer die Investitionen für Kindertagesstätten mit 2,4 Millionen, den Rathausneubau mit anteiligen 500 000 Euro oder auch die 250 000 Euro, die für den Bau von Photovoltaikanlagen vorgesehen sind. Insgesamt gilt es, über ein Volumen von zehn Millionen Euro zu befinden. Was davon in die Tat umzusetzen ist, steht jedoch in den Sternen, wie sich in der Debatte herausstellte.

Der Einwand

Monika Hermann (CSU) erinnerte Stadlbauer nämlich daran, dass im Bauamt jüngst eine Stelle weggefallen sei. Laut Hermann klaffen die Ergebnisse in Bezug auf den Haushalt 2021 auch deshalb weit auseinander. Der Haushalt habe „mit der Realität nichts tun“. Hauptamtsleiter Franz Hermann räumte die Probleme bei der Umsetzung ein. „Wir werden das ganze Volumen nicht schaffen können.“ Schlimmstenfalls treffe das auf die Hälfte vom dem zu, was man sich vorgenommen hat.

Die Erläuterung

Die 50 Prozent wollte Bürgermeister Stadlbauer auf FT-Nachfrage nicht so stehen lassen. Dass so viel, aus welchen Gründen auch immer, nicht umgesetzt werden kann, sei etwas zu hoch gegriffen. Aber ja, dass im Haushalt vieles drin stehe, was am Ende vielleicht gar nicht machbar sei, das sei nicht zu leugnen. Bei Grundstücksangelegenheiten etwa liege so etwas in der Natur der Sache. Natürlich spiele auch die gerade noch unbesetzte Stelle im Bauamt eine Rolle. „Wir sind am Suchen“, sagte der Rathauschef dazu. Zu der von Hermann im Ausschuss angesprochenen Problematik erklärte er: „Es funktioniert halt nicht immer alles, aber wir müssen Haushaltsmittel bereitstellen, damit was vorwärtsgeht.“

Der Fahrplan

Um das, was man sich wann vornimmt, ging es am Montag dann auch noch in der Gemeinderatssitzung, die sich den Vorberatungen zum Haushalt anschloss. Annemarie Guttner (FWE) verlangte für die anstehenden beziehungsweise geplanten Investitionen nach einer „Prioritätenliste“. Sie sehe für die nächsten Jahre keinen Fahrplan, in welcher Reihenfolge Projekte angegangen werden sollen, monierte sie. Auch Robert Kern (FWE) vertrat die Ansicht: „Wir brauchen die Prioritätenliste.“ Stadlbauer widersprach: Das stehe alles im Haushalt drin.

Aus Sicht von Guttner ein Unding, denn wie sie ebenfalls auf Nachfrage erklärte, gebe es sogar einen Beschluss dazu. Diesen Sachverhalt leugnet der Rathauschef auch gar nicht. Aber er halte es erklärtermaßen für angemessen, die geplanten Vorhaben im Investitionsprogramm des Haushaltes festzuhalten. „Der Haushalt ist das Werkzeug für die Mittelplanung. Was im Haushaltsplan drinsteht, ist für die anstehenden Investitionen ausreichend.“ Alexander Fischer

