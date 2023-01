Fahrenzhausen hat „mit viel Engagement die Krisen bewältigt“

Von: Andreas Beschorner

100 Tage im Amt war Susanne Hartmann kürzlich – und bekam Blumen von ihrem Stellvertreter Andreas Karl. © Gemeinde

Sie ist erst gut 100 Tage im Amt: Fahrenzhausens Bürgermeisterin Susanne Hartmann (FWE). Im Interview erzählt sie, wie die erste Zeit im Amt war und was sie vorhat.

Fahrenzhausen – Das nächste Jahresinterview mit den Ampertal-Bürgermeistern hat das Freisinger Tagblatt mit Susanne Hartmann geführt. Die Frau, die für die FDP im Kreistag sitzt und nach dem Tod von Heinrich Stadlbauer für die FWE den Bürgermeisterposten ergatterte, kann als Rathauschefin nicht auf ein ganzes Jahr 2022 zurückblicken. Im FT-Gespräch hat sie ihre Eindrücke der ersten 100 Tage geschildert und vor allem auch einen Ausblick auf 2023 gegeben.

Frau Hartmann, mit welchem Wort würden Sie das Jahr 2022 als Bürgermeisterin charakterisieren?

Unerwartet.

Was waren die Herausforderungen im vergangenen Jahr?

Die größte Herausforderung war, außerhalb der Wahlperiode als Bürgermeisterin in Fahrenzhausen zu starten. Dank des tollen Teams haben wir das gut gemeistert.

Wie haben sich die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg auf die Arbeit in der Gemeinde und die Projekte ausgewirkt?

Pandemie und Krieg haben von Ehrenamtlichen und unserem Kämmerer viel abverlangt. Fahrenzhausen hat es geschafft, mit viel Engagement die Krisen zu bewältigen.

Welche Ziele haben Sie erreicht? Und welche nicht?

Mein Ziel war, Bürgermeisterin zu werden. Und ich bin hier angekommen. Zum Nicht-Erreichen verschiedenster Ziele war die Zeit von zweieinhalb Monaten zu kurz.

Wie waren die ersten Monate als Rathauschefin für Sie? Und wie weit wird man in Sachen Rathausneubau in 2023 kommen?

Der überraschende Tod des 1. Bürgermeisters Heinrich Stadlbauer hat die Gemeinde Fahrenzhausen in einen Schockzustand versetzt. Mit meiner Wahl zur 1. Bürgermeisterin, dem großen Rückhalt im Gemeinderat und der herzlichen Aufnahme in der Verwaltung wurde es mir ermöglicht, direkt ins Tagesgeschäft einzusteigen und positive Veränderungen zu bewirken. Der Spatenstich für den Rathausneubau wird voraussichtlich in 2024 stattfinden. Bis dahin finalisieren wir die Planungen mit Architekten und Ingenieuren.

Wie war seit ihrem Amtsantritt die Stimmung im Gemeinderat?

Parteiübergreifend und harmonisch, produktiv und unterstützend – wie ich es auch schon im Gemeinderat meiner Heimatgemeinde gewohnt war.

Was haben Sie sich als Rathauschefin für 2023 vorgenommen? Was steht auf der Agenda?

Katastrophenschutz, sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie, Schaffung von Wohnraum durch Bauleitplanung im Einvernehmen mit den Bürgern, Straßensanierungen sowie Radwegeausbau, dazu die Weichenstellung für seniorengerechtes Wohnen und der Neubau der Mehrzweckhalle.

Die Energiewende im Landkreis soll beschleunigt werden. Was steht an? Provokativ gefragt: Wie viele Windräder darf und soll es in Ihrer Gemeinde geben?

Als Gemeinde Fahrenzhausen haben wir alle klimafreundlichen Energieerzeugungsformen im Blick: Wind, Solar und Wasserkraft. Als erste Schritte sind in 2023 Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden – etwa auf dem Bauhof und auf der Kläranlage – sowie die Zusammenarbeit mit dem Wasserwerk in Weng umzusetzen.

Die Zusammenarbeit mit dem Wasserwerk in Weng steht ganz oben auf Hartmanns Agenda. © Beschorner

2023 sind Landtagswahlen – immer ein guter Zeitpunkt, Wünsche zu äußern. Welche Wünsche und Forderungen haben Sie an die Staatsregierung?

Ich wünsche mir eine integre Ministerpräsidentin, die ein offenes Ohr für die Kommunen hat und zuverlässig für die Menschen in Bayern arbeitet.

Mit welchem Wort würden Sie am 31.12.2023 das dann vergangene Jahr gerne charakterisieren?

Abgefahren.

