Fahrenzhauser Gemeinderäte beschließen Gebührenehrhöhung: Eltern zahlen künftig 15 Prozent mehr

Die Gemeinde Fahrenzhausen erhöht die Gebühren für Krippe, Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung (Symbolbild). © Christian Bark/dpa-Zentralbild/dpa

Beitragsanpassungen bei der Kinderbetreuung standen in Fahrenzhausen an. Doch das war nicht alles, was Gemeinderäte in der Satzung änderten.

Fahrenzhausen – Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Reihe von Satzungsänderungen im Bereich Kitas und Mittagsbetreuung beschlossen. Es handelt sich um turnusmäßige und tarifbedingte Beitragsanpassungen in Höhe von 15 Prozent. Doch es ging noch um mehr. Zu den im Finanzausschuss vorberatenen Neuerungen zählen auch Dringlichkeitsstufen für die Aufnahme in die örtlichen Kitas sowie Härtefallregelungen.

Dass es in einigen Bereichen teurer wir, war nach allgemeinem Dafürhalten nicht zu vermeiden. Eltern, die ihre Kinder in den Kindergarten schicken, die Krippe oder die Mittagsbetreuung in Anspruch nehmen, müssen ab 1. September entsprechend mehr bezahlen.

Für Letztere sind beispielsweise bei einer Nutzung von drei bis vier Stunden täglich 120,75 Euro in der Woche fällig. Eine von der Verwaltung vorgeschlagene Reduzierung der sogenannten Ferienwochenpakete von 16 auf 14 Uhr wurde nach eingehender Debatte angenommen. In den örtlichen Kindergärten sind für eine durchschnittliche Betreuungszeit von sechs bis sieben Stunden künftig 211,60 Euro im Monat zu zahlen. In der Krippe sind für den gleichen Zeitraum 353,05 Euro fällig.

Auch neue Dringlichkeitsstufen

Aufgrund des großen Andrangs in den Kitas gelten besagte Dringlichkeitsstufen. Vorrangig behandelt werden demzufolge Kinder, deren Väter oder Mütter alleinerziehend und berufstätig sind. Es folgen Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind und Kinder, deren Geschwister bereits die Kita besuchen. Die Ermäßigung für Geschwisterkinder hat man nun gestrichen. Für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie wurde bis dato eine Gebührenermäßigung von jeweils 30 Prozent gewährt.

Auch Kinder, bei denen ein Elternteil in der Kindertageseinrichtung als pädagogische Fachkraft beschäftigt ist und Kinder die im nächsten Jahr schulpflichtig werden, sind nach den eingeführten Dringlichkeitsstufen im Vorteil.

Die Härtefallregelung greift, falls die finanzielle Belastung den Eltern nachweislich nicht zuzumuten ist. Die Gebühr kann dann ganz oder teilweise erlassen werden. Geregelt ist das nach dem Sozialgesetzbuch. Die Gemeinde bekommt die Gebühren in solchen Fällen vom Landratsamt zurückerstattet.

Neu eingearbeitet in den Kriterienkatalog hat man zudem, dass Kinder, die ihren Hauptwohnsitz in Fahrenzhausen haben, zunächst unbefristet aufgenommen werden. Ein Anspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder, die zuvor in der gleichen Einrichtung einen Krippenplatz hatten, kann laut den gefassten Beschlüssen aber nicht geltend gemacht werden.

Keine Erhöhung für Zwergerl-Gruppe

Für die von der Gemeinde freiwillig geführte Kleinkinderbetreuung namens „Zwergerl-Gruppe“ im Feuerwehrhaus in Weng, die zweimal pro Woche geöffnet hat, gibt es ebenfalls neue Bestimmungen. Auch hier hat man die Streichung der Ermäßigung für Geschwisterkinder und die Einführung einer Härtefallregelung beschlossen. Eine Erhöhung der Gebühren wird es dagegen nicht geben. Für jeden angefangen Monat wird also weiterhin ein Betrag von 101 Euro erhoben.

