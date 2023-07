Das „Haus der Harmonie“ in Jarzt ist mehr als nur eine Wohngemeinschaft

Besuch im Haus der Harmonie: (v. l.) Gabriele Sigl, Maria Migge, Renate Schreiber, FU-Ortsvorsitzende Monika Hermann, Marie Luise Pahl und Betreuerin Alice Melzer sowie die beiden Lieblinge der Hausgemeinschaft, „Buddy“ und „Winny“. © Aigner

Vor zwei Jahren ging im Fahrenzhausener Ortsteil Jarzt das „Haus der Harmonie“ an den Start. Seither finden hier Menschen mit demenzieller Erkrankung ein Zuhause. Die Frauenunion hat die Einrichtung besucht.

Jarzt – Eine Wohngemeinschaft für Menschen mit demenzieller Erkrankung wurde vor gut zwei Jahren im Fahrenzhausener Ortsteil Jarzt ins Leben gerufen. In zwei Einfamilienhäusern haben elf Männer und Frauen ein neues Zuhause mit Betreuung und Pflege gefunden. Wie wertvoll und wichtig diese Einrichtung für Bewohner und Angehörige ist, davon machte sich die Frauen-Union Fahrenzhausen jüngst ein Bild.

Hannelore und Verena Siegl von der gleichnamigen mobilen Krankenpflege aus Oberschleißheim wagten im April 2021 den Sprung ins kalte Wasser und gründeten auf Privatinitiative das „Haus der Harmonie“ in Jarzt. Dies ist eine Wohngemeinschaft in zwei direkt nebeneinanderliegenden, angemieteten Einfamilienhäusern mit einem gemeinsamen Garten für Personen mit demenzieller Erkrankung. Diese Einrichtung wird 24 Stunden täglich mit engagierten und hoch motivierten Präsenzkräften vor Ort betreut und die Bewohner werden in einem „Rundum-sorglos-Paket“ liebevoll und kompetent versorgt.

Betreuung und Pflege ist auf die Bewohner abgestimmt

Betreuung und Pflege sind auf jeden Bewohner individuell abgestimmt. Jeder bestimmt selbst, wann er zum Frühstücken kommt, was er isst, ob er in den Garten geht, Spiele macht oder sich einfach nur zurückziehen möchte. Alle bringen sich je nach Fähigkeit, Lust und Laune in den gemeinsamen Alltag ein – sei es abspülen, Wäsche zusammenlegen, Zimmer aufräumen, im Garten werkeln oder kochen. Es gibt immer etwas zu tun. Dabei wird ein strukturierter Tagesablauf geschaffen, bei welchem auf die vorhandenen Ressourcen des Einzelnen eingegangen und dessen Wünsche und Bedürfnisse respektiert und möglichst umgesetzt werden. So fühlt sich jeder gebraucht und ist zufrieden.

Von Anfang an als Hausleitung mit dabei ist Alice Melzer. „Da kann es schon einmal passieren, dass die Zubereitung eines einfachen Salates eineinhalb Stunden dauert“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Die Betreuer arbeiten hierbei im Drei-Schicht-System, gehen einkaufen, bereiten alle Mahlzeiten frisch zu und kümmern sich liebevoll um ihre Schützlinge und den Haushalt. „20 Knödel für sechs Bewohner je Mahlzeit sind da gar nichts. Pro Monat wird dafür ein Zentner Kartoffeln verbraucht“, sagt Alice Melzer und lacht.

Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer, welches er selbst gestalten und seine Möbel dort aufstellen kann. Einzige Bedingung ist ein Pflegebett. Die Küche, der Essbereich und das Wohnzimmer werden gemeinschaftlich genutzt, das Bad immer nacheinander. Jeder hat hier seine eigene Pflegebox und seine eigenen Hygieneartikel.

Jeder Angehörige muss einmal pro Woche „Gutes tun“

Die Angehörigen der insgesamt elf Bewohner haben eigens für diese Wohnform eine Art Gremium gegründet, welches sich alle sechs Wochen trifft. Bei diesen Treffen wird alles Wichtige besprochen und protokolliert. Jeder Angehörige muss sich einmal pro Woche einbringen und „Gutes tun“: Sei es mit den Bewohnern Spiele spielen, Erdbeeren pflücken gehen, Kuchen backen oder im Garten helfen – es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Jeder hat dazu einen Schlüssel und kann zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen.

Finanziert wird dies genauso wie eine Heimunterbringen durch den Anteil der Pflegekasse und privat durch die Angehörigen. Alles ist transparent und nachvollziehbar. Dies gewährleistet eine gewisse Unabhängigkeit.

Zur Philosophie dieser Wohngemeinschaft gehört es, sich die (Mit-)Bewohner selbst aussuchen zu können. „Die Bewohner müssen zueinander passen“, sagt Alice Melzer. „Oftmals haben die Bewohner keine körperlichen Gebrechen, sondern leiden psychisch. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefordert.“ Alle vier Wochen kommt der Hausarzt Dr. Völkel vorbei, kontrolliert die Medikamentierung und stellt diese entsprechend ein.

Die Hunde Buddy und Winny sind die Lieblinge

Die erklärten Lieblinge der Hausgemeinschaft sind die beiden Hunde „Buddy“, ein Labrador, und „Winny“, ein West Highland White Terrier. Im Keller gibt es einen Bastelraum, in welchem Dekorationen für die vielen Feste, welche alle gefeiert werden, wie sie fallen, gebastelt werden.

„Die Nachbarn waren anfangs schon skeptisch, aber nun ist es ein nettes Miteinander. Man kennt sich, und das ganze Dorf passt auf. Sollte ein Bewohner nicht mehr alleine nach Hause finden, so wird dieser kurzerhand gebracht“, sagt Hannelore Siegl.

Gut zu wissen:

Mehr zum Haus der Harmonie gibt’s im Internet unter pflege-schleissheim.de.



Sonja Aigner

