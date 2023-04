Der Musikverein Fahrenzhausen: Musikalischer Impulsgeber in allen Facetten

Von: Andreas Beschorner

Die Musikverein-Führungsspitze: Wolfgang Karl, Birgitta Stadlbauer, Martina Mägerlein und Marinus Luegmair (v. l.). © Musikverein

1996 wurde der Musikverein Fahrenzhausen e. V. gegründet. Seitdem trägt er nicht nur durch Musikunterricht in allen Facetten zum Leben in der Gemeinde bei.

Fahrenzhausen - Und das war auch 2022 nicht anders, wie bei der Jahreshauptversammlung aus dem Bericht der Vorsitzenden Birgitta Stadlbauer hervorging. Das Frühjahrskonzert in der Aula der Grundschule, der Auftritt beim Sommerfestival der Grundschule Fahrenzhausen oder auch das Adventskonzert – nur einige Beispiele der öffentlichkeitswirksamen Auftritte der Musikschüler und ihrer Lehrkräfte.

Die Mitgliederzahlen, so wies es die von Stadlbauer vorgelegte Statistik aus, sind seit Jahren – von kleinen Schwankungen abgesehen – auf dem gleichen Niveau: Zählte man 2020 noch 154 Mitglieder, so waren es im Jahr 2021 158 und im vergangenen Jahr 152 (davon 82 weiblich). 51 Mitglieder sind im Alter bis 24 Jahre, 76 sind zwischen 25 und 64 Jahre alt, 25 Mitglieder sind 65 Jahre und älter. Das jüngste Mitglied heißt Matilda Krischke (sieben Jahre), das älteste Johann Stadlbauer (93 Jahre).

Das Vorsitzenden-Duo wurde im Amt bestätigt

Im Februar, so Birgitta Stadlbauer, habe es ein Gespräch mit der neuen Bürgermeisterin Susanne Hartmann gegeben, in dem man den Verein vorstellte, den Wirkungsbereich erläuterte, die Herausforderungen schilderte und einen Blick auf das Musikangebot im Umkreis warf. In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen habe man die Möglichkeit, 30 Minuten lang den Verein vorzustellen, berichtete Birgitta Stadlbauer.

Bei der Neuwahl des vierköpfigen Vorstands gab es zwei personelle Veränderungen: Zwar wurde das bisherige Vorsitzenden-Duo mit Birgitta Stadlbauer und Marinus Luegmair als ihrem Stellvertreter im Amt bestätigt, mit Martina Mägerlein, die die Kasse von Ingrid Modlmayr übernimmt, und Wolfgang Karl, der jetzt statt Annett Kümmel für die Schriftführung verantwortlich ist, gibt es aber zwei neue Gesichter im Vorstands-Quartett.

Schwerpunkte der Vorstandsarbeit in der kommenden Zeit sind es, das Kulturangebot aufrechtzuerhalten, die Besucherzahlen bei den Konzerten zu erhöhen, die Unterstützung der Gemeinde auch für die Zukunft zu sichern und Fördermitglieder zu gewinnen. Kurz: Die Arbeit geht dem neuen Vorstand des Musikvereins Fahrenzhausen sicherlich nicht aus.