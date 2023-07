Ein Tag voller Melodie und Zauber im Schulgarten von Fahrenzhausen

Sommerfest des Musikvereins

Beim Sommerfest des Musikvereins Fahrenzhausen wurde gespielt, getrommelt und gesungen, was das Zeug hält.

Fahrenzhausen – „Musik liegt in der Luft“, tönte die Schlagerikone Caterina Valente 1957. Heute, im Hier und Jetzt, beziehungsweise am vergangenen Sonntag hätte „die Valente“ es nicht besser besingen können. Ja, es lag Musik in der Luft beim Sommerfest des Musikvereins Fahrenzhausen. Musik, die bewegte, die Lust auf mehr machte und für eine ganz besondere Atmosphäre im Schulgarten sorgte.

Die gut 300 Gäste erwartete ein bunt gemischtes, gut vierstündiges Programm, das es in sich hatte. Der Musikverein bot Solisten und Gruppen aller Altersklassen auf. Die Bandbreite reichte von Klassik über Blues und Ragtime bis hin zu Rock und Pop, und die eine oder andere Filmmusik war auch dabei.

+ „Drummers of all Ages“: Zum Abschluss des Konzerts, beim Auftritt der Percussion-Group des Musikvereins, gab es im Schulgarten kein Halten mehr. © Privat

Krönender und glanzvoller Abschluss der Matinee war zweifelsohne der Auftritt der Percussion-Formation „Drummers of all Ages“. Die 25-köpfige Gruppe machte dem Publikum mit unwiderstehlichen Rhythmen ordentlich Beine. Unter der Leitung von Bettina Raithel brachte das Ensemble tüchtig Leben in den Schulgarten. Kaum noch jemand, den es auf den Bierbänken hielt, kaum jemand, der die Füße ruhig halten konnte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Leisere Töne

Aber es gab auch leisere Töne. Gleich zu Anfang zum Beispiel, als die Gitarrenklasse von Dennis Rottmaier zeigte, was in ihr steckt. Junge Talente wie Alexa Langer, Maxi Egger oder Mathias Reile spielten befreit auf und stellten bei Liedern wie „Auf unserer Wiese gehet“ oder bei Songs wie „Oh Susanna“ und „TNT“ ihr Können unter Beweis.

Ob Blockflöte oder Geige, ob Klavier oder Schlagzeug: Der Musikverein Fahrenzhausen ist in allen Bereichen gut aufgestellt. Was nicht nur an den Darbietungen, sondern auch an dem tosenden Applaus festzumachen war, den die jungen Musikerinnen und Musiker erhielten.

Die „Jungs-Band“

Tüchtig Applaus gab es auch für die „Jungs-Band“, ein Quartett mit Schlagzeug (Jasper Altehage), E-Gitarre (Julius Schaefers), Keyboard (Jakob Altehage) und Gesang (Jakob Defain), das mit „Nothing Else Matters“ von Metallica für einen der absoluten Höhepunkte im Programm sorgte. Nicht zu vernachlässigen ist auch der erste Auftritt des „Sing-along-Chors“, der unter der Leitung von Musikvereinschefin Birgitta Stadlbauer unter anderem den Ed-Sheeran-Song „Afterglow“ zum Besten gab. Voll zu überzeugen wusste auch Solosängerin Dominika Kostrzewa, eine Gesangsschülerin von Stadlbauer, mit ihrer Interpretation von „Fields of Gold“ in einer Fassung von Eva Cassiday.

Ein überaus gelungenes Festival der Musik also. Eines, das auch einer so vielseitigen und genreübergreifenden Sängerin wie Caterina Valente gut gefallen hätte. Wie heißt es doch so schön in besagtem Schlager: „Der Tag voller Melodie und Zauber“ – so ein Tag war auch dem Publikum beim Sommerfest vergönnt. ALEXANDER FISCHER