Im Zick-Zack-Kurs und mit über zwei Promille am Steuer den Pkw nach Hause gesteuert

Von: Wolfgang Schnetz

Daheim bekam der betrunkene Fahrer (46) Besuch von der Polizei Neufahrn. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

In Schlangenlinien war am Donnerstag ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Freising mit seinem Pkw auf der B 13 unterwegs. Daheim kam die Ernüchterung.

Fahrenzhausen - Im Zick-Zack-Kurs hatte am Donnerstagabend ein 46-Jähriger aus dem Landkreis sein Auto auf der B 13 in Richtung Fahrenzhausen gesteuert, so die Polizei Neufahrn. Eine Autofahrerin hatte ihn bei der Polizei gemeldet. Der Mann lenkte seinen Wagen wiederholt auf die Gegenfahrbahn und fuhr „auffällig langsam“.

Über zwei Promille intus

Daheim bekam er dann Besuch von der Polizei Neufahrn. Der Alkotest des 46-Jährigen ergab über zwei Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, den Autoschlüssel nahm die Gattin des Mannes entgegen. Jetzt erwartet den 46-Jährigen ein Strafverfahren.