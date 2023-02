Fahrenzhausener Wahl-Panne: Alexandra Karl fühlt sich als „Sündenbock“

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Alexandra Karl (Grüne) wehrt sich gegen „absurde“ Verdächtigungen. © privat

Nachdem die Bürgermeister-Wahl von Fahrenzhausen als ungültig erklärt wurde, wehrt sich die unterlegene Kandidatin gegen Anfeindungen.

Fahrenzhausen – Alexandra Karl wehrt sich. Die Kandidatin der Grünen bei der Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen fühlt sich zunehmend als „Sündenbock“ dafür, dass die Kommunalaufsicht am Montag die Wahl für ungültig erklärt hat. Menschen wechselten die Straßenseite, Mütter würden vor dem Kindergarten ganz offen behaupten, sie habe die Sache zur Anzeige gebracht, wie sie von ihrer erwachsenen Tochter wisse, erzählt Karl. Sie und ihren Unterstützern werde auch ganz offen unterstellt, eine schlechte Verliererin zu sein und den Wahlverstoß von Andreas Karl bei der Kommunalaufsicht gemeldet zu haben.

„Absurde“ Verdächtigungen

Alexandra Karl stellt nun klar: „Ich hätte entweder drei Promille haben oder geisteskrank sein müssen, wenn ich so gehandelt hätte.“ Denn, so ihre Argumentation: Nach dem ersten Wahlgang am 25. September habe sie mit 37,9 Prozent gute Aussichten gehabt, auch in der Stichwahl gegen Susanne Hartmann erfolgreich zu sein, die im ersten Wahlgang deutlich weniger erreicht habe, nämlich 31,4 Prozent und damit nur 15 Stimmen mehr als CSU-Mitbewerber Günter Fuchs. Deshalb sei der Verdacht, sie habe, um die Wahl für ungültig erklären zu lassen, den Wahlverstoß angezeigt, geradezu „absurd“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Denn schon am 30. September hat das Freisinger Tagblatt darüber berichtet, dass die Kommunalaufsicht die Rolle und das Verhalten von Wahlleiter Andreas Karl prüfe. Die Stichwahl, bei der sie dann Hartmann unterlegen sei, habe aber erst am 9. Oktober stattgefunden, also mindestens zehn Tage nachdem die Kommunalaufsicht eingeschaltet worden war.

Alexandra Karl: Ich habe den Wahlverstoß nicht angezeigt

Fazit: Sie sei diejenige, die zum Zeitpunkt der Anzeige „am wenigsten Interesse hatte, dass die Wahl für ungültig erklärt“ werde. Sie wisse nicht, wer den Wahlverstoß angezeigt habe, sie wisse nur, dass es weder sie war noch jemand „aus der grünen Ecke“.

Anfeindungen gegen sie habe es auch in anderer Form gegeben, berichtet Karl: Auf einer anonymen Postkarte sei sie als „Juristenschwein aus Weng“ beschimpft worden. Die Postkarte sei am Samstag im Briefkasten gelegen, also zwei Tage bevor sie und die breite Öffentlichkeit von der Entscheidung der Kommunalaufsicht Kenntnis hatten, und damit zu einem Zeitpunkt, zu dem nur die direkt Beteiligten davon wussten. Sie habe die Beleidigung deshalb zunächst gar nicht einordnen können, erst am Montag sei ihr der Anlass dieser Beschimpfung klar geworden.

Wie geht es denn jetzt weiter?

Ob sie angesichts all dieser Vorkommnisse bei der Bürgermeisterwahl abermals antrete, habe sie noch nicht entschieden, so Karl. Sollte Susanne Hartmann gegen die Entscheidung der Kommunalaufsicht Rechtsmittel einlegen, werde angesichts der Überlastung der Justiz ein Urteil wohl nicht innerhalb eines Jahres gefällt werden. Und wenn die für ungültig erklärte Wahl länger als ein Jahr zurückliege, dann werde es keine Wahlwiederholung geben (zu der nur die bisherigen Kandidaten zugelassen seien), sondern eine Neuwahl, für die das Kandidatenkarussell ganz neu geöffnet werde.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.