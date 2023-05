Fahrenzhausens Bürgermeisterin nach der zweiten Vereidigung: „Dieser Rückhalt ist ein Geschenk“

Nach der Nachwahl: Interview mit Susanne Hartmann

Von Andrea Beschorner

Wahl, Stichwahl, Nachwahl: Der Weg für Susanne Hartmann ins Bürgermeisteramt war nicht einfach. Am Montag wurde sie vereidigt, jetzt ist sie endlich angekommen.

Fahrenzhausen – Susanne Hartmann ist wieder Bürgermeisterin von Fahrenzhausen und als solche seit der (zweiten) Vereidigung am Montag auch offiziell im Amt angekommen. Endlich, möchte man fast sagen. Denn der Weg dorthin war alles andere als einfach. Der Wahl und Stichwahl, aus der Susanne Hartmann 2022 als Siegerin hervorging, folgte vor zwei Wochen eine Wiederholung, nachdem die Kommunalaufsicht die Wahl wegen eines Rechtsverstoßes für ungültig erklärt hatte. Jetzt ist die 60-Jährige also zurück: tiefenentspannt, mit voll aufgeladenen Akkus und voller Tatendrang.

+ Vereidigung die Zweite: Susanne Hartmann legte den Amtseid ab. © Lehmann

Frau Hartmann, wie fühlt es sich an, endlich wirklich im Amt angekommen zu sein?

Sehr gut! Ich bin unfassbar glücklich.

Was haben die vergangenen Wochen und Monate mit Ihnen gemacht?

Es war schon sehr verletzend, einfach so wieder aus dem Amt rausgerissen zu werden, obwohl ich mir keinen Fehler zuschreiben konnte. Ich war das Opfer. Die letzten Wochen vor der erneuten Wahl war ich dann sehr kribbelig. Es wurde jetzt wirklich Zeit, dass es weitergeht. Auch wenn ich die Zeit genutzt habe, um meine Akkus wieder aufzuladen, nach vier Monaten Vollgas im Amt.

Möchten Sie erzählen, wie Sie Ihre Batterien in diesen zwei Monaten wieder aufgeladen haben?

Mit viel Familie – ich habe etwa meine Mama und meine Geschwister in Nordrhein-Westfalen besucht. Ich habe zusammen mit meinem Mann unseren Garten gemacht, wir haben Städtereisen unternommen, den Keller und die Speisekammer aufgeräumt. Ich war mit meiner Schwester beim Wellness, habe gekocht und viel gelacht. Es war eine schöne Zeit, diese zwei geschenkten Monate des Müßiggangs.

Ein wenig macht es den Eindruck einer verpatzten Generalprobe, nach der jetzt nichts mehr schief gehen kann. Sehen Sie das ähnlich?

Ich hätte ehrlich gesagt gut darauf verzichten können. Man kann es nicht leugnen, dass ich aus dem Amt herausgerissen worden bin, die Mitarbeiter und die Gemeinderäte durch die Neuwahlen zusätzlich mit Arbeit belastet waren und der so gute Neustart in der Gemeinde einfach wieder ins Stocken geraten ist. Jetzt aber lassen wir die Vergangenheit hinter uns, das habe ich auch allen Mitarbeitern und dem Gemeinderat so gesagt. Wir schauen jetzt nur noch nach vorne, leben und agieren im Hier und Jetzt.

Es klingt also so, als wäre die Vereidigung am Montag nicht nur eine Formalie für Sie gewesen, sondern ein symbolträchtiger Moment.

Es war sehr aufregend. Zumal ich mit 91,04 Prozent der Wählerstimmen einen unfassbaren Rückhalt der Bürgerinnen und Bürger habe. Das Ergebnis habe ich durchaus mit Demut zur Kenntnis genommen.

Was ja heißt, dass die Menschen mit Ihrer Arbeit in den ersten vier Monaten, die Sie bereits im Amt waren, durchaus zufrieden sind.

Ja und ich habe auch in der Zeit, als ich nicht im Amt war, nur positive Stimmen zu meiner Arbeit gehört. Dieser Rückhalt ist ein Geschenk.

Was haben Sie in den zwei Monaten Zwangspause am meisten vermisst?

Die Gespräche mit meinen Mitarbeitern, das Gefühl, dass wir alle zusammen zum Wohle Fahrenzhausens arbeiten, anpacken und Großes bewegen wollen.

Gibt es einen zweiten Einstand für ihr Team im Rathaus?

Den gab es vergangene Woche schon in Form eines großen Blechs Erdbeerkuchen für alle.

Und der wichtigste Punkt auf Ihrer Agenda als Bürgermeisterin?

Das Projekt Großnöbach und das neue Rathaus stehen ganz oben. Wobei ich dazusagen muss, dass nichts liegen geblieben ist. Gemeinderat und Arbeitskreise haben getagt.

Frisch vereidigt, zurück im Rathaus – was ist jetzt Ihr größter Wunsch?

Geduld und Verständnis der Menschen, dass ich nicht sofort für jeden Zeit habe zum einen. Und eine ruhige, sachorientierte Zusammenarbeit zum anderen. Wer mit irgendwelchen Dingen nicht zufrieden ist, soll bitte sofort das Gespräch mit mir suchen.