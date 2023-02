FWE stellt sich hinter beide Bürgermeister Fahrenzhausens

Von: Andreas Beschorner

Die Bürgermeisterin von Fahrenzhausen, Susanne Hartmann, genießt den Rückhalt der FWE. © zz

Es ist noch nicht entschieden, ob Susanne Hartmann Klage gegen die Wahlannullierung in Fahrenzhausen einreicht. Eins steht aber fest: Sie und ihr Vize haben Rückendeckung ihrer Partei.

Fahrenzhausen – Auch wenn Susanne Hartmann, aktuell Bürgermeisterin der Gemeinde Fahrenzhausen, sich noch nicht final entschieden hat, ob sie gegen die Entscheidung der Kommunalaufsicht, die Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen für ungültig zu erklären (wir haben mehrfach berichtet), Klage erheben wird, gab es nun ein Treffen der FWE-Vorstandschaft und der FWE-Gemeinderäte. Bei diesem Zusammentreffen waren sich alle Anwesenden einig, dass Susanne Hartmann bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl erneut antreten soll. Dafür hat man Susanne Hartmann volle Unterstützung zugesichert. „Ebenso sicherten der Vorstand und die FWE-Gemeinderäte Andreas Karl einstimmig Rückendeckung als 1. Vorsitzender der FWE und als 2. Bürgermeister zu“, heißt es in der Pressemitteilung der FWE.

Von allen Seiten wurde in der genannten Versammlung der enorme Einsatz von Andreas Karl im letzten Jahr hervorgehoben. „Er war nicht nur als Geschäftsführer der Firma Karl gefordert, das Unternehmen durch die aktuellen Krisen zu steuern, sondern musste auch wegen des unerwarteten Todes seines Freundes Heinrich Stadlbauer plötzlich das Amt des 1. Bürgermeisters übernehmen.“ Schließlich, so blickte man in der Versammlung auf die Ereignisse von damals zurück, wurde ihm durch einstimmigen Beschluss des Gemeinderats auch die Verantwortung übertragen, als Wahlleiter innerhalb von nur drei Monaten die Neuwahlen durchzuführen.

„Bei besagter Bürgermeisterwahl unterlief dem Wahlkampf-Team der Freien Wähler kurz vor dem Wahltermin ein unbeabsichtigter, aber wie sich herausstellte, folgenschwerer Fehler: Es wurde eine Wahlanzeige veröffentlicht, in der Andreas Karl Freude über eine mögliche künftige Zusammenarbeit mit Susanne Hartmann äußerte. Wie das FT bereits am 30. September berichtete, wurde die Kommunalaufsicht von Bürgern gebeten, zu überprüfen, ob durch diese Anzeige und die Verwendung der Amtsbezeichnung „2. Bürgermeister“ unter der Anzeige die Wahl unzulässig beeinflusst wurde.“

Und genau zu dieser Überzeugung ist die Kommunalaufsicht gekommen: „Da die Kommunalaufsicht eine Wahlbeeinflussung nicht mit Sicherheit ausschließen konnte, gab sie am 6. Februar mit Bescheid an Susanne Hartmann bekannt, dass die Bürgermeisterwahl zu wiederholen sei“, heißt es in der Pressemitteilung der FWE. Die sehr strenge, aber formal nachvollziehbare Entscheidung der Kommunalaufsicht werde selbstverständlich von Susanne Hartmann, der Vorstandschaft wie auch von den Gemeinderäten der FWE respektiert, betonen die FWE-Verantwortlichen. „Andreas Karl und seine Vorstandskollegen, Susanne Hartmann sowie die Gemeinderäte der FWE bedauern die Konsequenzen außerordentlich, die der Gemeinde Fahrenzhausen und ihren Bürgerinnen und Bürgern aus dem Ergebnis dieses Überprüfungsverfahrens entstehen.“

Der Vorstand und die Gemeinderäte der FWE seien ihren eigenen Worten zufolge zuversichtlich, dass der Rückhalt für Susanne Hartmann in der Verwaltung, sowie bei Gemeinderat, Bürgerinnen und Bürgern aufgrund ihrer bisherigen engagierten Amtsführung seit der Stichwahl „noch weiter zugenommen hat, und sehen einer Nachwahl optimistisch entgegen“. Susanne Hartmann und Andreas Karl sichern zu, dass alle laufenden und angestoßenen Vorhaben zuverlässig fortgeführt werden und bestätigen, dass die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Fahrenzhausen jederzeit sichergestellt sei.

