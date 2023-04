Handgemachte Rockmusik vom Allerfeinsten: Green Heritage erobert Publikum im Sturm

Green Heritage in Bestform: Die Cover-Band rockte das Sportheim in Kammerberg. © Fischer

Handgemachte Rockmusik, die begeisterte: Die Band Green Heritage bringt den Sound der 60er und 70er nach Kammerberg.

Kammerberg – Welche Gefühle gute alte, handgemachte Rockmusik auslösen kann, das war kürzlich im Sportheim der Spielvereinigung Kammerberg zu beobachten und mitzuerleben. Reihum glückliche Gesichter, reihum Fans, die tosenden Applaus spendeten, die spontan zu tanzen begannen und Ende gar nicht mehr genug bekommen konnten von dem Sound der 60er und 70er Jahre.

Lange saßen die Gäste nicht still auf ihren Plätzen: Im Laufe des Abends brachte Green Heritage den Saal zum Kochen. © Fischer

Lokalmatadore begeistern

Die Lokalmatadore der Cover-Band Green Heritage hätten, wäre es nach dem Publikum gegangen, gut und gerne noch zwei Stunden spielen können. Aber da man bekanntlich aufhören soll, wenn es am schönsten ist, war nach drei blitzsauber intonierten, von Nostalgie und unvergessenen Hits geprägten Sets Schluss. Wenn alte Recken wie Hans Völkl (Hammond B3, Piano, Saxofon), Lambert Weber (Gitarre, Gesang), Michael Bolesczuk (Schlagzeug, Gesang), Sepp Schrengl (Gitarre, Gesang, Mundharmonika) und Ulrich Scherer (Bass, Gesang) auf der Bühne stehen, dann ist man schnell versucht, von einer Rentnerband zu sprechen. Vom Alter her durchaus korrekt, vom Einsatz und der Spielfreude aus betrachtet komplett falsch. Denn Green Heritage hat den Saal nicht nur gerockt, sondern am Ende regelrecht zum Kochen gebracht. Mit astrein eingespielten Coversongs, immer nah am Original, aber immer auch mit einer starken persönlichen Note und nicht zuletzt auch mit einem Augenzwinkern. Mit dem Alter zu kokettieren, das kam an, schließlich bestand das Publikum gleichfalls überwiegend aus älteren Semestern. Da zeigten Scherze über ein Seniorenhandy mit Tasten so groß wie Lichtschalter und mit einstelliger PIN natürlich Wirkung.

Musikalische Qualität

So weit, so kabarett-tauglich. Aber, auch an stilistischem Anspruch und an musikalischer Qualität mangelte es dem Konzert nicht. Die Band weiß, was sie kann und vor allen Dingen, was sie tut. Denn dass bei Beatles-Songs wie „A hard day’s night“ die Post abgehen würde, das war ja klar. Aber es ging auch feinfühliger – viel feinfühliger. Etwa bei „Time is tight“ von Booker T. & The M.G.´s, einem Hit aus dem Jahr 1969. Der richtige Moment, um die Hammond-Orgel von Bandleader Hans Völkl zum Tragen kommen zu lassen. Und auch der Anschluss-Titel „Dave is on the road again“ von Manfred Mann’s Earth Band zeugte von einem untrüglichen Gespür für das Original von 1978. Die Standing Ovations hatte sich Green Heritage redlich verdient.