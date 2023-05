Großer Bahnhof in Appercha: „Schreiber-Oma“ feiert 99. Geburtstag - mit Überraschung von Enkel Stephan

Höhepunkt der Geburtstagsfeier für Magdalena Schreiber war das Abendessen inklusive Sektempfang im Hotel Landgasthof Hofmeier in Hetzenhausen (Bild). 35 Gäste waren geladen und erlebten einen unvergesslichen Abend im Kreise der Familie und Nachbarn Die Musik lieferte Enkel Stephan Schreiber zusammen mit vier Musikanten.

Familienfest im Ampertal

Die „Schreiber-Oma“ aus Appercha feiert ihren 99. Geburtstag. Für den Höhepunkt des Festes sorgte ihr Enkel Stephan.

Appercha – Hoch her ging es am vergangenen Mittwoch im Hause Schreiber/Wendt in Appercha. Magdalena Schreiber, den FT-Leserinnen und -Lesern bestens bekannt als die „Schreiber-Oma“, feierte ihren inzwischen 99. Geburtstag.

Bei einem zünftigen Weißwurst-Essen und später zu Kaffee und Kuchen fanden sich die ersten Gäste ein. Höhepunkt war dann das Abendessen inklusive Sektempfang im Hotel Landgasthof Hofmeier in Hetzenhausen. 35 Gäste waren geladen und erlebten einen unvergesslichen Abend im Kreise der Familie und Nachbarn. Neuigkeiten und Erinnerungen wurden ausgetauscht, die Kinder, Enkel und Urenkel sahen sich endlich mal wieder und schenkten der Oma viel Freude mit ihrer Anwesenheit.

Doch die größte Überraschung gelang ihrem Enkelsohn Stephan Schreiber mit der musikalischen Umrahmung des Abends. Dieser hatte sich mit vier befreundeten Musikanten zusammengetan und spielte zur Freude aller Gäste auf. Magdalena Schreiber war gerührt und dankbar für die Liebe und Zuwendung, die man ihr an ihrem Ehrentag und ihr ganzes Lebenen bewiesen hatte. Sie hat der Familie in der Vergangenheit viel gegeben und nun ist es einfach an der Zeit sich auch mal verwöhnen zu lassen.

Jüngst ging‘s zu den Wachsenden Felsen von Usterling

„Schließlich wollen alle mit ihr auch noch den 100. Geburtstag feiern, Ausflüge erleben, gemeinsam lachen – und, und, und.“, schreibt die Familie. Und: „Einer der letzten Ausflüge ging in die Nähe von Landau an der Isar. Ziel waren die Wachsenden Felsen von Usterling. Der dazu gehörigen Quelle schreibt man Heil und Wunderkräfte zu. Glaube versetzt Berge und wir glauben alle, dass wir noch einen langen gemeinsamen Weg mit unserer Oma gehen.“ ft

