„Das ist Nachhaltigkeit pur“: Heckrinder-Weide kombiniert Naturschutz mit Landwirtschaft

Viel Pflege brauchen die Kühe von Landwirtin Katharina Hirschvogel nicht. Sie stehen Winter wie Sommer auf der Weide und ernähren sich größtenteils selbst. © Fischer

Fahrenzhausen sammelt Punkte auf dem Ökokonto. Gerade gab es viel Lob für eine vorbildliche Weidehaltung bei Kammerberg – von Seiten des Landschaftspflegeverbands, aber auch von höherer Stelle.

Fahrenzhausen – Die Heckrinder, eine Nachzüchtung der Auerochsen, fühlen sich pudelwohl auf den Mooswiesen am Ortsrand von Kammerberg. Unweit des Sportgeländes hat die Landwirtsfamilie Hirschvogel vergangenes Jahr im Herbst dort drei der seltenen Tiere angesiedelt. Laut Matthias Maino, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes, stellen sie eine ideale Ergänzung der seit gut 30 Jahren laufenden Renaturierungsmaßnahmen dar. Das machte er jüngst bei der Einweihung des Areals, das jetzt ein Schild mit detaillierter Beschreibung des Biotops und der Heckrinderhaltung ziert, deutlich.

Die Freude über die Heckrinder-Beweidung am Ortsrand von Kammerberg ist unter den Beteiligten groß: (v. l.) Viktoria Ocvirk (ILE Ampertal), Guido Romor (Amt für Ländliche Entwicklung), Matthias Maino (Landschaftspflegeverband), Bürgermeisterin Susanne Hartmann, Fabian Eichhorn (Landschaftspflegeverband), Georg Hirschvogel, Katharina Hirschvogel und Julia Königer (Untere Naturschutzbehörde). © Fischer

Ideale Artenvielfalt auf dieser Fläche

Im Beisein von Bürgermeisterin Susanne Hartmann sprach Maino von einem „Kleinod“ und davon, dass Weidehaltung mit die beste Art der Landschaftspflege überhaupt darstellt. Es sei „ein Riesenglück“ dass es zu der Kooperation des Landschaftspflegeverbandes, der ILE Ampertal, der Gemeinde Fahrenzhausen und der Familie Hirschvogel gekommen sei. „Das ist eine Super-Kombination von Naturschutz und Landwirtschaft“, sagte Maino.

Fabian Eichhorn, der das Projekt im Auftrag des Landschaftspflegeverbands betreut, erklärte, dass es Ziel sei, das Areal in eine möglichst ursprüngliche und schonende Landnutzung zu überführen. Mit der Beweidung habe man eine „ideale Artenvielfalt auf dieser Fläche“ erreicht. Ähnlich begeistert äußerte sich auch Guido Romor, der Sachgebietsleiter „Landespflege“ des Amts für ländliche Entwicklung in Oberbayern. Zum an dieser Stelle verwirklichten „Beweidungskonzept“ sagte Romor: „Das ist Nachhaltigkeit pur.“

Dass das knapp sieben Hektar große Grundstück, das in Teilen dem Landkreis, der Gemeinde und der Familie Hirschvogel gehört, jetzt ein Schild mit Hinweisen aufweist, begrüßten die Beteiligten ausdrücklich. Hartmann konnte sich zudem über eine von Maino überreichte Tafel mit einer Beschreibung zum Arten- und Biotopschutz im ILE-Ampertal-Gebiet freuen – mit einem Sticker für besagte Rinder-Beweidung.

Landwirtin denkt über größere Herde nach

Die Heckrinder fühlen sich auf der sieben Hektar große Weide am Ortsrand von Kammerberg sichtlich wohl. © Fischer

Ausgeschöpft ist das Potenzial der Heckrinderweide noch nicht. Landwirtin Katharina Hirschvogel denkt daran, ihre derzeit drei Kühe zählende kleine Herde aufzustocken. Der Platz biete die Möglichkeit, zwischen sieben und zehn Rinder zu halten. Sie überlege, einen Stier zur Zucht dazuzunehmen, erklärte die Landwirtin, die zusammen mit ihrem Mann Georg einen Biohof mit Hofladen betreibt. Die Voraussetzungen sind gegeben. Gut 10 000 Euro hat das Paar an Fördermitteln erhalten – vom Amt für ländliche Entwicklung aus dem ILE-Regionalbudget, um für die nötige Infrastruktur, sprich, für einen Zaun und eine kleine Fotovoltaik-Anlage als Stromquelle zu sorgen.

Die Rinder fressen überwiegend Gras und das wegen des Moorbodens stark wachsende Schilf. Was gut, ist, weil man dann keine Maschinen für die Mahd mehr braucht. Das Fleisch der Heckrinder soll übrigens von hoher Qualität und hervorragendem Geschmack sein.



Alexander Fischer

