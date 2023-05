In Appercha nahm ein Dienstknecht tödliche Rache vor dem Kammerfenster

Das Jodl-Anwesen in Appercha um 1927: Der Sohn des Hauses, David Barth, wurde am 5. Juni 1877 von einem Minderjährigen erstochen. © Chronik Appercha

Die Bayerische Staatsbibliothek München gestattet uns einen Blick durch das Schlüsselloch der Geschichte. Heute blicken wir auf einen grausamen Kriminalfall in Appercha.

Appercha – Mit der Digitalisierung ihrer Bestände gestattet uns die Bayerische Staatsbibliothek München einen Blick durch das Schlüsselloch der Geschichte, der bislang der Heimatforschung kaum oder nur beschränkt zugänglich war. Auf diese Weise können heute längst vergessene Begebenheiten und Personen wieder ans Tageslicht befördert werden. So wie in der nun folgenden Geschichte, die auch den gegenwärtigen Historikern vor Ort bislang nicht bekannt war. Am Morgen des 26. Juli 1858 findet ein Ortsbewohner von Appercha, heute Gemeinde Fahrenzhausen, im Garten des „Altnerbauern“ einen Burschen bewegungslos im Grase liegend. Als er näher an ihn herantritt, stellt er fest, dass dieser nicht, wie zunächst angenommen, betrunken sei, sondern bewusstlos und wegen sichtbarer Spuren einer schweren Kopfverletzung offenbar brutal niedergeschlagen worden war. Nachdem man die Gendarmerie verständigt hat, dauert es nicht lange, bis die Identität feststeht: Es handelt sich um den Dienstknecht Joseph Felber von der benachbarten Ortschaft Jarzt. Ein herbeigerufener Arzt kümmert sich fürsorglich um den Schwerverletzten und lässt ihn schließlich in eine Krankenstation transportieren, wo er „trotz sorgfältiger ärztlicher Pflege“ am nächsten Morgen tot im Bett liegt.

Obduktion bringt Klarheit: Tod durch Schläge auf den Kopf

Eine vom königlichen Landgericht Freising angeordnete „Leichenöffnung“ ergibt folgenden Befund: „Es erwies sich, dass mehrere Schläge mit einem gewichtigen Prügel die linke und rechte Seite des Kopfes und insbesondere die rechte Schläfengegend getroffen haben mussten (...) sodass der Tod die notwendige und unmittelbare Folge war.“

Die Suche nach dem Täter dauert nicht lange: Noch am gleichen Tag wird der 26 Jahre alte Dienstknecht Martin Huber von Kranzberg verhaftet. Bereits am 14. Dezember 1858 steht er wegen „des Verbrechens der vorsätzlichen Körperverletzung mit nachgefolgtem Tode“ vor dem Schwurgericht für Oberbayern in München. Nach einer zähen Verhandlung, begleitet von einer Reihe von Pressevertretern, rekonstruiert der königliche Staatsanwalt von Reichert den Tathergang.

Staatsanwalt rekonstruiert den Tathergang

Zur Tatzeit arbeiten Martin Huber und Joseph Felber als Dienstknechte zusammen auf dem Hof des „Schuhbauern“ Andreas Schreiber zu Appercha. Sie kommen eigentlich gut miteinander aus. Nur eines stört Felber: Huber neigt zur Prahlerei. Bei jeder Gelegenheit lobt er sich selbst und verweist auf seine „Anstelligkeit, Kraft und Tüchtigkeit“. Aus diesem Grunde verpasst Felber seinem Kollegen am 11. Juli 1858 einen Denkzettel. Auf dem Heimwege von einer benachbarten Wirtschaft bricht er mit dem verhassten Angeber plötzlich einen Streit vom Zaun und schlägt ihn bei der anschließenden Rauferei mit roher Gewalt zu Boden. Nur das beherzte Eingreifen einiger Burschen verhindert, dass Huber keine ernsthaften Schäden davonträgt. Als Andreas Schreiber, der Dienstherr, davon erfährt, jagt er seinen Knecht Felber augenblicklich vom Hof. Für Martin Huber ist dies aber keine Genugtuung. Zutiefst in seinem Stolz verletzt, so der Staatsanwalt, sinnt er auf Rache. Am 25. Juli 1858 ist es dann soweit. Der neue, für Huber eingestellte Knecht, hatte herausgefunden, dass Joseph Felber noch in dieser Nacht nach Appercha an das Kammerfenster der Barbara Schreiber, Dienstmagd beim „Sedlmaierbauern“, kommen würde. Nachdem er seinem Kollegen Huber, der schon im Bett liegt, die Nachricht überbracht hat, springt dieser auf, zieht sich an und sagt: „Dann ist‘s schon recht!“

Sofort eilt Huber aus dem Haus und kommt nach einer Weile mit einem „4 ½ Fuß (rund 1,30 Meter) langen und 1 ½ Zoll (knapp 4 Zentimeter) dicken Prügel von Fichtenholz“ zurück. Dann begeben sich beide Knechte zu einem „nächtlichen Spaziergang“ auf die Dorfstraße. Und tatsächlich, beim Sedlmaierbauern macht sich jemand am Kammerfenster der Barbara zu schaffen. Es ist Joseph Felber. Nach wenigen Schritten und ein paar Flüchen steht Huber vor seinem Widersacher und schlägt ohne Vorwarnung zu. Den Prügel mit beiden Händen schwingend trifft er Felber mitten auf den Kopf, sodass dieser wie vom Blitz getroffen zu Boden stürzt. Als er blutüberströmt versucht, sich wieder aufzuraffen, folgen die nächsten Schläge, insgesamt zehn.

Der Bayerische Landbote“ schreibt: „Laut Aussagen von Zeugen waren die Hiebe auf den Kopf von solcher Kraft geführt, dass das Aufprallen derselben selbst in größerer Entfernung gehört wurde.“

Erst jetzt erkennt der bislang tatenlos zusehende Kollege den Ernst der Lage und geht dazwischen, während der Schwerverletzte stammelt: „So Martl, jetz hob i meinen Teil, jetz langts scho!“ Mit letzter Kraft schleppt sich Felber noch auf die Dorfstraße und bricht nach etwa „150 Schritten“ (rund 100 Meter) im Garten des Altnerbauern bewusstlos zusammen.

Verteidiger plädiert auf Notwehr, Urteil fällt milde aus

Vor Gericht plädiert Verteidiger Pfister auf Freispruch, weil sein Mandant Huber angeblich in Notwehr gehandelt habe, zumal ihn Felber bei seinem Erscheinen zuerst mit dem Messer angegriffen hätte. Dieser Darstellung aber widersprechen die Zeugen. Dennoch fällt das Urteil relativ milde aus. Weder der Staatsanwalt noch die Geschworenen können den Gerichtshof davon überzeugen, dass „die Wahrscheinlichkeit des Todes“ bei der Heftigkeit der Schläge des Angeklagten vorauszusehen war. In Anbetracht seines guten Leumundes wird Huber für die „Freveltat und ausnehmende Rohheit“ zwar für schuldig gesprochen, aber lediglich zu fünf Jahren Arbeitshaus verurteilt.

In der Nähe des Tatorts tragen sich weitere Kriminalfälle zu

Der Vollständigkeit halber sei vielleicht noch erwähnt, dass in der Nachbarschaft des Tatorts in Appercha noch weitere Kriminalfälle „gerichtsmaßig“ geworden sind. Beim Zaunbauern Mathias Glas zum Beispiel wird in der Nacht vom 16. auf 17. September 1840 das Fenster der Schlafkammer eingeschlagen und auf die Eheleute geschossen. Die Schüsse verfehlen aber knapp ihr Ziel. Der Fall wird nie aufgeklärt.

Am Sonntag, den 5. Juni 1877, nachts 11 Uhr, marschiert der „rauf- und händelsüchtige“ 16-jährige „Allingersohn“ Josef Osterauer lärmend und fluchend über die Dorfstraße. Als ihn David Barth, der Sohn des „Jodlbauern“, anspricht, rammt er ihm „freiweg“ sein Messer derart in den Unterleib, dass er an Ort und Stelle verblutet. Am nächsten Tag „zecht er flott im Wirtshaus“ und wundert sich – so ein Zeuge – über die Schwester des Opfers, die beim Wirt dient, mit den Worten: „Möchte wissen, warum die da so harb (böse) auf mich ist!“ Osterauer kommt in die Freisinger Fronfeste und wird vom Schwurgericht nur zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, weil er noch unter 18 Jahre alt ist.

Ebenfalls tödlich endet eine Tanzmusik am 17. Mai 1886 beim Wirt zu Appercha. Anlässlich eines Streits in der Nacht sticht ein Bursche einen anderen nieder. Wie eine Zeitung berichtet, werden exakt zur gleichen Uhrzeit in Freising beim Karlwirt ein Eisengießer und ein Dienstknecht von zwei bekannten Schlägern niedergestochen.

Quelle: Digitale Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB).

Ernst Keller