Riesenspektakel in Fahrenzhausen: Faschingsverein feierte Schnapszahl-Jubiläum

Eine ganze Schar an Hoheiten versammelte sich beim Ball zum 44-jährigen Bestehen des Faschingsvereins Kammerberg-Fahrenzhausen. © Verein

Der Faschingsverein Kammerberg-Fahrenzhausen hat seinen 44-jährigen Geburtstag mit einem großen Ball gefeiert. Die Gala bot großes Spektakel.

Fahrenzhausen – Der Faschingsverein Kammerberg-Fahrenzhausen hat kürzlich sein 44-jähriges Vereinsbestehen mit einem großen Galaball gebührend gefeiert. Seit Monaten konnte man das Motto „Lasst’s eich narrisch verzaubern“ auf Plakaten lesen.

Dass die Mehrzweckhalle in Fahrenzhausen in einen Ballsaal verwandelt werden kann, ist bekannt. Aber beim Galaball wurde dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Die Gäste schritten über einen roten Teppich, von brennenden Fackeln flankiert, zum Halleneingang. Bis die Faschingssause losging, konnten die Gäste eine große Ausstellung bisheriger Marschkostüme (31 Stück) bewundern. Wer Fotos und Erinnerungen von dem Abend haben wollte, der war an der Fotowand zu finden die mit einem Luftballonbogen und einem Lichtervorhang verziert war.

Der Aufmarsch aller Prinzessinnen wird zum Highlight

Für die musikalische Umrahmung sorgte an diesem Abend die Band Sunny Side, kulinarisch wurden die Ballbesucher vom Team des Fischerhofs in Großeisenbach verwöhnt. Pünktlich um 19.30 Uhr ertönte zur Eröffnung der Narrhallamarsch, und der Hofstaat, bestehend aus Kinderprinzenpaar, Kindergarde, Prinzenpaar, Garde, Elferrat und Hofmarschällen, marschierte auf die Bühne. Präsident Thomas Radlmayr begrüßte alle anwesenden Gäste, hob besonders die Ehrengäste hervor.

Es folgten die Gardemärsche, die Reden und Walzer der Prinzenpaare, und bevor sich der Hofstaat von der Bühne verabschiedete, der traditionelle Ehrenwalzer. Ein besonderes Highlight an diesem Abend war der Einzug aller bisherigen Prinzenpaare mit ihren Kinderprinzenpaaren. Die Hofmarschälle Christoph Hagn und Valentin Gärtner stellten die Prinzenpaare abwechselnd mit Namen, Jahreszahlen und ab und zu mit kleinen Anekdoten zur damaligen Saison vor. Viele kamen im Originalkostüm, der Rest in edler Abendrobe.

Der Ball ist auch das Fest der großen Wiedersehen

Einige haben sich über Jahre nicht gesehen, weil sie entweder weggezogen sind oder nicht mehr aktiv im Verein tätig waren. Einer der ehemaligen Hofmarschälle sagte: „Wir sind eine riesengroße Vereinsfamilie.“ Und das konnten an dem Abend nicht nur die Beteiligten auf der Bühne spüren, sondern auch das Publikum.

Es folgte ein Highlight, das es beim Faschingsverein bisher noch nie gegeben hat. Die Kindergarde, Teenygarde und die Prinzengarde samt Kinderprinzenpaar und Prinzenpaar kamen mit einem gemeinsamen Einmarsch, der nur für diesen einen Abend einstudiert worden war.

Ehemalige Schow-Programme werden nochmal aufgeführt

Um weiter in den Erinnerungen der vergangenen 44 Jahre Faschingsverein zu schwelgen, wurden drei ehemalige Showprogramme von den nahezu selben Besetzungen von damals nochmals einstudiert und zum Besten gegeben.

Die größte Auszeichnung im Verein, der Holznarr, ging an diesem besonderen Abend an zwei Männer, die sich über all die Jahre im Verein mehr als verdient gemacht haben. Florian Schranner und Thomas Radlmayr sind die zwei Burschen, die schon mehrere Generationen der Garde begleitet und geprägt haben.

Zweimal wird der Holznarr vergeben

Seit dem Start in der Saison 2009/2010 bis heute haben sie nicht nur in den zehn Showprogrammen mitgetanzt, beide standen auch bereits als Prinz auf der Bühne. Florian hat ebenfalls zehn Jahre als Beisitzer tatkräftig in der Vorstandschaft mitgewirkt und Thomas befindet sich nach seinen vier Jahren als Beisitzer nun in seinem 4. Jahr als Präsident des Faschingsvereins.

Von den Beiden wurden zahllose Bälle organisiert, zu unzähligen Auftritten gefahren und Ehrenwalzer getanzt, sowie auch ein neuer Faschingswagen gebaut. Um kurz nach Mitternacht beendeten die Hofmarschälle Valentin Gärtner, Philipp Hagn und Christoph Hagn den offiziellen Teil des Abends mit abschließenden Worten – und dann wurden noch bis in die frühen Morgenstunden die 44 Jahre Faschingsverein gefeiert. (ft)